Ведущая Леся Никитюк показала первые кадры с отдыха в Египте.

В откровенном платье без белья: Леся Никитюк прогулялась по Египту instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая Нового канала Леся Никитюк решила устроить себе небольшой отпуск на берегу Красного моря. Звезда отправилась на отдых в Египет.

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Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала первые фотографии из города Шарм-эш-Шейх. На снимках Никитюк гуляет возле отеля Sunrise Montemare Resort.

Для прогулки она выбрала весьма откровенное платье желтого цвета, под которое не надела бюстгальтер. Пикантный образ Леся дополнила круглыми солнцезащитными очками.

“Мини отпуск на красном море.Вкусно красиво недорого. Запоминайте Отельчик @sunrisemontemareresort. Не забувайте дивитись сторіс, там багато цікавого!!! Платье #самашила“, - подписала яркие фото Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк вспомнила о начале карьеры на телевидении.

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