Ведущий Тимур Мирошниченко рассекретил пол второго ребенка

Тимур Мирошниченко и его супруга Инна во второй раз станут родителями.

В конце августа известный телеведущий и неизменный комментатор “Евровидения“ Тимур Мирошниченко сообщил, что он и его супруга Инна ожидают на появления второго ребенка.

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А спустя три месяца пара решила рассекретить пол будущего малыша. Так, на своих страницах в Instagram Инна и Тимур признались, что у них родиться сын. Супруги признались, что во второй раз им хотелось малыша другого пола. Отметим, что пара уже воспитывает дочь Мию, которая появилась на свет 18 июня 2018 года.

Кроме того, будущие родители отметили, что сейчас ищут идеальное имени для сына и не против получить советы от подписчиков. Стоит отметить, что сейчас Инна Мирошниченко находится на 29-й недели беременности.

“Мы ждём мальчика! И очень этому рады! Если в первый раз было всё равно, то во второй раз хотелось малыша другого пола. Конечно, мы и девочке были бы рады. Но тогда третьим ждали б мужчину. Или четвёртым... Или... В общем, Тим сказал, что ему всё равно, кто будет, но до пацана мы точно дойдем. Теперь у нас дилемма. Имя. С девочками было изобилие имен, не знали из чего выбрать. С мальчиками сложнее. Тим считает, что только одно мужское имя достойно внимания. И это конечно же Тим. Но мы продолжаем поиски... Мне просто не приходят в голову красивые имена для мальчиков... Как бы вы назвали сына (или уже назвали)? Предлагайте любимые имена! Уверенна, среди них будет То Самое“, - написала Инна.

“СИНУЛЯ! Дякую всім, хто брав участь у нашій гендерній лотереї! Ми чекаємо на хлопчика! І вже зараз починаємо “приміряти“ чоловічі імена. Які ваші пропозиції?“, - поделился Тимур.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко и его супруга Инна показали кадры со свадебной фотосессии.

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