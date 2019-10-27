Слава Каминская показала закулисье откровенной фотосессии

Солистка "НеАнгелов" намекнула на депрессию новым кадром с фотосессии.

Участница популярной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская удивила поклонников новой публикацией. Звезда показала, как проходят ее осенние фотосессии.

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Так, на своей странице в Instagram 35-летняя артистка опубликовала закулисное фото. На снимке она позирует в коричневом костюме, лежа на земле в осенних листьях. А в это время фотограф снимет ее, сидя на дереве.

В описании к свежему кадру Слава намекнула, что сейчас чувствует себя одинокой. Отметим, что в начале июля певица развелась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

“Ты сними, сними меня, @tropicpic ,

Прояви же так свое умение!

Чтоб на фото я была счастливой,

Чтоб никто и не подумал,

Чтоб никто и не поверил

В то, что очень одиноко мне....“, - подписала фото Слава Каминская.

Напомним, ранее Слава Каминская попала под капельницу на гастролях.

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