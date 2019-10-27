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Елена-Кристина Лебедь показала, как с возлюбленным готовится к Хэллоуину

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Елена-Кристина Лебедь опубликовала в соцсети новый кадр с Павлом Розенко.
Елена-Кристина Лебедь показала, как с возлюбленным готовится к Хэллоуину
Елена-Кристина Лебедь показала, как с возлюбленным готовится к Хэллоуину
instagram.com/elena_kristina_lebed

Звезда проекта “Аферисты в Сетях“ и невеста бывшего вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, Елена-Кристина Лебедь порадовала фанов новой публикацией с возлюбленным.

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Так, на этот раз ведущая показала, как вместе с бойфрендом готовится к Хэллоуину. Чтобы устроить классный праздник, пара отправилась по магазинам.

На своей странице в Instagram 29-девушка опубликовала снимок, где она вместе с Павлом запечатлены возле зеркала. На фото Елена-Кристина позирует в зеленом костюме и черной куртке. А Павел одет в темные джинсы, полосатый свитер и оранжевую куртку. 

“В преддверии Хэллуина, проверка зеркалом: все норм- отражаемся!“, - с юмором подписала кадр Лебедь.

Ранее Елена-Кристина Лебедь показала романтический кадр с возлюбленным.

 

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Теги: Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко
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Источник: Ivonа bigmir)net

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