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Экс-жена Потапа Ирина Горовая показала, как провела выходные с детьми

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Бывшая жена Потапа Ирина Горовая рассказала о новой семейной традиции.
Ирина Горовая показала, как провела выходные с детьми
Ирина Горовая показала, как провела выходные с детьми
instagram.com/gorovaya_irina

Известный продюсер Mozgi Entertainment и бывшая супруга рэпера Потапа Ирина Горовая порадовала поклонников новыми семейными фотографиями.

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Так, на своей странице в Instagram знаменитость показала фото с прогулки с дочерью Наташей и сыном Андреем. Горовая призналась, что обожает выходные за возможность провести время с детьми. Кроме того, Ирина рассекретила новую семейную традицию. Продюсер вместе с детьми завтракает в различных заведениях Киева. Звездное семейство даже составило топ-5 лучших мест.

На свежих кадрах Ирина в компании сына и дочери позирует в ресторане. Кроме того, на семейный завтрак звездная мама и ее дети взяли с собой домашнего любимца.

“Так люблю выходные за возможность провести время с моими детками. Недавно у нас появилась традиция вместе завтракать. Наш топчик заведений, где можно вкусно позавтракать:
1. Fish & Pussycat
2. The cake
3. Holy burger
4. Mimosa Brooklyn Pizza
5. Blur cafe“, - написала бывшая жена Потапа.

Напомним, ранее экс-супруга Потапа забросала Сеть эффектными пляжными фото.

 

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Теги: Ирина Горовая
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Источник: Ivonа bigmir)net

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