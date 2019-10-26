Экс-жена Потапа Ирина Горовая показала, как провела выходные с детьми
Известный продюсер Mozgi Entertainment и бывшая супруга рэпера Потапа Ирина Горовая порадовала поклонников новыми семейными фотографиями.
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Так, на своей странице в Instagram знаменитость показала фото с прогулки с дочерью Наташей и сыном Андреем. Горовая призналась, что обожает выходные за возможность провести время с детьми. Кроме того, Ирина рассекретила новую семейную традицию. Продюсер вместе с детьми завтракает в различных заведениях Киева. Звездное семейство даже составило топ-5 лучших мест.
На свежих кадрах Ирина в компании сына и дочери позирует в ресторане. Кроме того, на семейный завтрак звездная мама и ее дети взяли с собой домашнего любимца.
“Так люблю выходные за возможность провести время с моими детками. Недавно у нас появилась традиция вместе завтракать. Наш топчик заведений, где можно вкусно позавтракать:
1. Fish & Pussycat
2. The cake
3. Holy burger
4. Mimosa Brooklyn Pizza
5. Blur cafe“, - написала бывшая жена Потапа.
Так люблю выходные за возможность провести время с моими детками 👩👧👦 Недавно у нас появилась традиция вместе завтракать ♥️ Наш топчик заведений, где можно вкусно позавтракать: 1. Fish & Pussycat 2. The cake 3. Holy burger 4. Mimosa Brooklyn Pizza 5. Blur cafe А где вы любите завтракать? 🍳🥞
Напомним, ранее экс-супруга Потапа забросала Сеть эффектными пляжными фото.
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