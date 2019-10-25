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Кира Найтли засветилась на прогулке с новорожденной Делайлой

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Британская актриса долгое время скрывала рождение малышки.
Кира Найтли засветилась на прогулке с новорожденной Делайлой
Кира Найтли засветилась на прогулке с новорожденной Делайлой
ivona.bigmir.net

Кира Найтли сообщила пол и имя второго ребенка лишь через полтора месяца после родов. Напомним, что британка родила девочку, которую назвала Делайла. В эту пятницу звезду сфотографировали на прогулке с новорожденной.

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В сентябре 2019 года она и ее муж Джеймс Райтон во-второй раз стали родителями: у пары родилась дочь Делайла. И хотя звездные родители скрывают личную жизнь от посторонних глаз, папарацци все же удалось заснять счастливую маму с ребенком.

На фото Кира счастливо шагает по улице Лондона с малышкой Делайлой. На актрисе темное платье миди и серое пальто.

Напомним, что недавно Кира Найтли призналась, что папарацци довели ее до срыва.

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Теги: Кира Найтли, актриса, дети звезд
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