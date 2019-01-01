Ирина Шейк показала полностью обнаженные фото
Известная супермодель Ирина Шейк опубликовала откровенные фото в своем блоге. Экс-возлюбленная Брэдли Купера, который собирался сделать предложение Леди Гаге, позировала перед камерой совершенно обнаженной.
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В insta-stories Ирины Шейк появились снимки, на которых 33-летняя звезда запечатлена без одежды. Таким образом знаменитость решила поздравить автора фотосета с днем рождения.
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Известный фэшн-фотограф Марио Сорренти на днях отмечал свое 48-летие и Шейк поделилась работой мастера в сети.
К слову, в эротической съемке знаменитость приняла участие еще до рождения своей дочери Леи, в сентябре 2016 года.
Напомним, что недавно Ирина Шейк озадачила поклонников снимком с известным мужчиной.
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