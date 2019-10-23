Редкое фото: Селин Дион показала сыновей-близнецов

Певица Селин Дион опубликовала фото сыновей Эдди и Нельсона.

Известная канадская певица, победительница “Евровидения-1988“ Селин Дион поделилась с подписчиками в соцсети редкими семейными фотографиями. Артистка показала своих подросших сыновей.

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Так, на своей странице в Instagram 51-летняя звезда опубликовала свежие кадры, на которых запечатлены близнецы Эдди и Нельсон. Снимки были обнародованы по случаю 9-го дня рождения мальчиков, который они отметили в среду, 23 октября.

“Двойной смех и двойная любовь. С 9-м Днем Рождения, Нельсон и Эдди! Я так горжусь своими мальчиками. Люблю вас! - Мама“, - трогательно подписала фото Селин Дион.

Напомним, ранее Селин Дион презентовала сразу три песни из альбома “Courage“.

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