Балерина выставила фото, на котором позируют обе семейные пары .

"Родственные души":Екатерина Кухар подружилась с женой Скичко instagram.com/ekaterinakukhar_official

Читай также: "Танці з зірками": Выступления с детьми, самба от Чапкиса и хип-хоп от Екатерины Кухар

Прима-балерина нацоперы Украины и член жюри проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар подружилась с супругой телеведущего, а сейчас - депутата ВР Александра Скичко. Об этом Кухар написала в Инстаграм, добавив фото из Одессы. В кадре муж Екатерины Кухар народный артист Украины Александр Стоянов держит ее на руках, а Александр Скичко точно так же поднимает свою супругу Елизавету. В описании к фото Кухар отметила, что стразу почувствовала в Елизавете родственную душу, а также написала, что такие друзья делают жизнь веселее.

Одесса...

"Как ты мог так подумать, не посоветовавшись?!" — в этой фразе всё настроение одесских отношений🤪

⠀

И вот бывает же: встречаешь людей и мгновенно понимаешь, вы — родственные души.

Захлёстывает чувство, будто вы знакомы 100 лет: пережили развал союза😅, свадьбы, ремонты и всё на свете..)

Это ощущение вечности появляется из-за энергетики, которой вы делитесь друг с другом, из-за ментальности, которая вас объединяет...

⠀

И знаете, — это прекрасно, когда вы встречаете друзей, которые делают вашу жизнь веселее, дарят эмоции, о которых и не расскажешь...😅 и ты уверен, что с ними — надолго♥️

⠀

@lisa.skichko.yurusheva , я понимаю, что мы с тобой не так давно знакомы, но с тобой я готова пойти в разведку😎 - написала Кухар.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар показала подросшего сына.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.