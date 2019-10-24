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"Родственные души": Екатерина Кухар подружилась с женой Скичко

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Балерина выставила фото, на котором позируют обе семейные пары .

"Родственные души":Екатерина Кухар подружилась с женой Скичко
instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Прима-балерина нацоперы Украины и член жюри проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар подружилась с супругой телеведущего, а сейчас - депутата ВР Александра Скичко. Об этом Кухар написала в Инстаграм, добавив фото из Одессы. В кадре муж Екатерины Кухар народный артист Украины Александр Стоянов держит ее на руках, а Александр Скичко точно так же поднимает свою супругу Елизавету. В описании к фото Кухар отметила, что стразу почувствовала в Елизавете родственную душу, а также написала, что такие друзья делают жизнь веселее.

Одесса...
"Как ты мог так подумать, не посоветовавшись?!" — в этой фразе всё настроение одесских отношений🤪

И вот бывает же: встречаешь людей и мгновенно понимаешь, вы — родственные души.
Захлёстывает чувство, будто вы знакомы 100 лет: пережили развал союза😅, свадьбы, ремонты и всё на свете..)
Это ощущение вечности появляется из-за энергетики, которой вы делитесь друг с другом, из-за ментальности, которая вас объединяет...

И знаете, — это прекрасно, когда вы встречаете друзей, которые делают вашу жизнь веселее, дарят эмоции, о которых и не расскажешь...😅 и ты уверен, что с ними — надолго♥️

@lisa.skichko.yurusheva , я понимаю, что мы с тобой не так давно знакомы, но с тобой я готова пойти в разведку😎 - написала Кухар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эх, Одесса... «Как ты мог так подумать, не посоветовавшись?!» — в этой фразе всё настроение одесских отношений🤪 ⠀ И вот бывает же: встречаешь людей и мгновенно понимаешь, вы — родственные души. Захлёстывает чувство, будто вы знакомы 100 лет: пережили развал союза😅, свадьбы, ремонты и всё на свете..) Это ощущение вечности появляется из-за энергетики, которой вы делитесь друг с другом, из-за ментальности, которая вас объединяет... ⠀ И знаете, — это прекрасно, когда вы встречаете друзей, которые делают вашу жизнь веселее, дарят эмоции, о которых и не расскажешь...😅 и ты уверен, что с ними — надолго♥️ ⠀ @lisa.skichko.yurusheva , я понимаю, что мы с тобой не так давно знакомы, но с тобой я готова пойти в разведку😎

Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар показала подросшего сына.

 

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Теги: Екатерина Кухар, Александр Стоянов, Александр Скичко, жены звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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