"Родственные души": Екатерина Кухар подружилась с женой Скичко
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Прима-балерина нацоперы Украины и член жюри проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар подружилась с супругой телеведущего, а сейчас - депутата ВР Александра Скичко. Об этом Кухар написала в Инстаграм, добавив фото из Одессы. В кадре муж Екатерины Кухар народный артист Украины Александр Стоянов держит ее на руках, а Александр Скичко точно так же поднимает свою супругу Елизавету. В описании к фото Кухар отметила, что стразу почувствовала в Елизавете родственную душу, а также написала, что такие друзья делают жизнь веселее.
Одесса...
"Как ты мог так подумать, не посоветовавшись?!" — в этой фразе всё настроение одесских отношений🤪
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И вот бывает же: встречаешь людей и мгновенно понимаешь, вы — родственные души.
Захлёстывает чувство, будто вы знакомы 100 лет: пережили развал союза😅, свадьбы, ремонты и всё на свете..)
Это ощущение вечности появляется из-за энергетики, которой вы делитесь друг с другом, из-за ментальности, которая вас объединяет...
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И знаете, — это прекрасно, когда вы встречаете друзей, которые делают вашу жизнь веселее, дарят эмоции, о которых и не расскажешь...😅 и ты уверен, что с ними — надолго♥️
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@lisa.skichko.yurusheva , я понимаю, что мы с тобой не так давно знакомы, но с тобой я готова пойти в разведку😎 - написала Кухар.
Эх, Одесса... «Как ты мог так подумать, не посоветовавшись?!» — в этой фразе всё настроение одесских отношений🤪 ⠀ И вот бывает же: встречаешь людей и мгновенно понимаешь, вы — родственные души. Захлёстывает чувство, будто вы знакомы 100 лет: пережили развал союза😅, свадьбы, ремонты и всё на свете..) Это ощущение вечности появляется из-за энергетики, которой вы делитесь друг с другом, из-за ментальности, которая вас объединяет... ⠀ И знаете, — это прекрасно, когда вы встречаете друзей, которые делают вашу жизнь веселее, дарят эмоции, о которых и не расскажешь...😅 и ты уверен, что с ними — надолго♥️ ⠀ @lisa.skichko.yurusheva , я понимаю, что мы с тобой не так давно знакомы, но с тобой я готова пойти в разведку😎
Ранее мы писали, что Екатерина Кухар показала подросшего сына.
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