Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Вау, какие волосы": Дочка Поляковой очаровала Сеть новым фото

Комментариев: 2
Девушку похвалили за снимок с красивой прической и счастливой улыбкой.

"Вау, какие волосы": Дочка Поляковой очаровала Сеть новым фото
ivona.bigmir.net

Читай также: “Стройная как мама“: Дочь Веры Брежневой похвасталась фигурой в бикини

Старшая дочка певицы Оли Поляковой 14-летняя Маша, похоже, всерьез вознамерилась каждый раз удивлять подписчиков переменами во внешности. Девушка летом была в модельной школе в США - и с тех пор ее снимки стали куда более профессиональными и яркими. На этот раз Маша добавила в Инстаграм фото с густыми крупными локонами - и покорила им подписчиков. На снимке Мария счастливо улыбается.

Какая ваша Любимая пора года ? И любите , ли вы , осень . Лично я да !! За ее грустную теплоту ❤️❤️ , - написала Полякова-младшая.

Читай также: Полякова-младшая в экстремальном мини сделала фото с одноклассницами

Подписчики отметили, что Маша - с каждым фото все краше, а также написали, что девушке очень идут кудри.

  • Моя солнечная любимая!!! Какая ты красивая, - написала звездная мама Маши.
  • Машунь, я тебя не узнала😍такая красотка, ты шо🔥
  • Божечки, какая красивая😍😘❤️
  • Это самое крутое фото за последнее время💣
  • Какие волосы😍😍
  • Господи, просто шикарная 😍💕💕💕
  • Ну наконец-то с волосами порядок 👍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Маша Полякова показала фото в купальнике. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.  

Поделись:
Теги: Маша Полякова, дети звезд, Оля Полякова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
navigator2    25.10.2019, 14:37
Оценка:  0
navigator2
щось останній час цих сцикух почав бігмір викладати
гость  (аноним)  25.10.2019, 14:15
Оценка:  0
гость
Кошмар.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь