"Вау, какие волосы": Дочка Поляковой очаровала Сеть новым фото
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Старшая дочка певицы Оли Поляковой 14-летняя Маша, похоже, всерьез вознамерилась каждый раз удивлять подписчиков переменами во внешности. Девушка летом была в модельной школе в США - и с тех пор ее снимки стали куда более профессиональными и яркими. На этот раз Маша добавила в Инстаграм фото с густыми крупными локонами - и покорила им подписчиков. На снимке Мария счастливо улыбается.
Какая ваша Любимая пора года ? И любите , ли вы , осень . Лично я да !! За ее грустную теплоту ❤️❤️ , - написала Полякова-младшая.
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Подписчики отметили, что Маша - с каждым фото все краше, а также написали, что девушке очень идут кудри.
- Моя солнечная любимая!!! Какая ты красивая, - написала звездная мама Маши.
- Машунь, я тебя не узнала😍такая красотка, ты шо🔥
- Божечки, какая красивая😍😘❤️
- Это самое крутое фото за последнее время💣
- Какие волосы😍😍
- Господи, просто шикарная 😍💕💕💕
- Ну наконец-то с волосами порядок 👍, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Маша Полякова показала фото в купальнике.
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