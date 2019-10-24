Девушку похвалили за снимок с красивой прической и счастливой улыбкой.

"Вау, какие волосы": Дочка Поляковой очаровала Сеть новым фото ivona.bigmir.net

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Старшая дочка певицы Оли Поляковой 14-летняя Маша, похоже, всерьез вознамерилась каждый раз удивлять подписчиков переменами во внешности. Девушка летом была в модельной школе в США - и с тех пор ее снимки стали куда более профессиональными и яркими. На этот раз Маша добавила в Инстаграм фото с густыми крупными локонами - и покорила им подписчиков. На снимке Мария счастливо улыбается.

Какая ваша Любимая пора года ? И любите , ли вы , осень . Лично я да !! За ее грустную теплоту ❤️❤️ , - написала Полякова-младшая.

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Подписчики отметили, что Маша - с каждым фото все краше, а также написали, что девушке очень идут кудри.

Моя солнечная любимая!!! Какая ты красивая, - написала звездная мама Маши.

Машунь, я тебя не узнала😍такая красотка, ты шо🔥

Божечки, какая красивая😍😘❤️

Это самое крутое фото за последнее время💣

Какие волосы😍😍

Господи, просто шикарная 😍💕💕💕

Ну наконец-то с волосами порядок 👍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Маша Полякова показала фото в купальнике.

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