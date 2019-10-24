"Стройная как мама": Дочь Веры Брежневой похвасталась фигурой в бикини

Соня Киперман опубликовала новое фото в купальнике.

Старшая дочь популярной украинской певицы Веры Брежневой, Соня Киперман впервые за долгое время поделилась с подписчиками новой публикацией в соцсети.

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Так, на своей странице в Instagram 18-летняя девушка опубликовала весьма откровенную фотографию. Соня разместила снимок, на котором она запечатлена в блестящем черном бикини. Пляжный наряд эффектно подчеркнул идеальную фигуру Киперман.

“Скучаю по лету“, - подписала снимок дочь Брежневой на английском языке.

Большинство подписчиков восторгались стройностью и красотой девушки. Однако, нашлись и те, кто раскритиковал Соню за слишком откровенное фото.

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“Ти дуже гарна“, “Очень, очень крутая фотка“, “Вау вау красотка“, “В стразиках вся...красота)))“, “Грудь огонь“, “Красивая и стройная как мама“ ,“Какие мамы, такие и дети! Безнравственные мамаши кого могут вырастить? На весь мир тело голое выставлять! Где целомудрие, где чистота, где???“, - пишут поклонники Сети.

Напомним, ранее сообщалось, что на пикантных фото дочери Брежневой заметили странную деталь.

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