Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Стройная как мама": Дочь Веры Брежневой похвасталась фигурой в бикини

Комментариев: 1
Соня Киперман опубликовала новое фото в купальнике.
"Стройная как мама": Дочь Веры Брежневой похвасталась фигурой в бикини
"Стройная как мама": Дочь Веры Брежневой похвасталась фигурой в бикини
instagram.com/sonyaxkiperman

Старшая дочь популярной украинской певицы Веры Брежневой, Соня Киперман впервые за долгое время поделилась с подписчиками новой публикацией в соцсети.

Читай также: Соня Киперман очаровала Сеть нежным фото с мамой

Так, на своей странице в Instagram 18-летняя девушка опубликовала весьма откровенную фотографию. Соня разместила снимок, на котором она запечатлена в блестящем черном бикини. Пляжный наряд эффектно подчеркнул идеальную фигуру Киперман.

“Скучаю по лету“, - подписала снимок дочь Брежневой на английском языке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I miss summer

Допис, поширений Sonya (@sonyaxkiperman)

Большинство подписчиков восторгались стройностью и красотой девушки. Однако, нашлись и те, кто раскритиковал Соню за слишком откровенное фото.

Читай также: Дочь Веры Брежневой в одном халатике засветила пышную грудь

“Ти дуже гарна“, “Очень, очень крутая фотка“, “Вау вау красотка“, “В стразиках вся...красота)))“, “Грудь огонь“, “Красивая и стройная как мама“ ,“Какие мамы, такие и дети! Безнравственные мамаши кого могут вырастить? На весь мир тело голое выставлять! Где целомудрие, где чистота, где???“, - пишут поклонники Сети.

Напомним, ранее сообщалось, что на пикантных фото дочери Брежневой заметили странную деталь.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Соня Киперман, Вера Брежнева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  25.10.2019, 13:19
Оценка:  0
гость
Неужели прокацапские журналюги не понимают, что навязывая украинцам ЭТО, обитающее на московии, говно (равно как Лабуда, Лорак), как символы единения с московитскими еб..аными "братьями", адинарод, нашидедываевале, только ускоряют процессы разрыва всех отношений с Ордой?
navigator2    25.10.2019, 13:12
Оценка:  0
navigator2
сц-икуха вже по слідам мамаши вже пішла
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь