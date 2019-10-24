Артистка выставила фото, на которых видно, как ей делают процедуры.

Спасибо докторам: Слава Каминская попала под капельницу на гастролях ivona.bigmir.net

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская попала под капельницу на гастролях. Об этом артистка написала в Инстаграм, добавив соответствующие фото. В кадре Слава лежит в отельном номере с капельницей в руке. Также Каминская добавила видео, где ей делают заливки для восстановления голосовых связок. В посте артистка объяснила, что заболела перед очередным концертом - и если бы не все эти процедуры, то не смогла бы выйти на сцену.

Ненавижу болеть , особенно на гастролях 🤦🏽‍♀️ 1:45, а я кашель не могу собрать в кучу 🤦🏽‍♀️Сегодня был потрясающий концерт , но из последних сил 😫 Мое горло не заряжается .....😫 Пишите ваши рецепты быстрого становления на ноги 🦶! ПиСи: если бы не капельница и заливки, не знаю, как бы я на сцену выползала 😭😩🤪 #спасибодокторам❤️, - написала Слава.

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