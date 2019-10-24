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Виктория Булитко забавно поздравила Дикусара с днем рождения - видео

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Звезда "Дизель шоу" оригинально поздравила с днем рождения партнера по "Танцях з зірками 2019".
Виктория Булитко забавно поздравила Дикусара с днем рождения - видео
Виктория Булитко забавно поздравила Дикусара с днем рождения - видео
instagram.com/tanci1plus1

В четверг, 24 октября, известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар отпраздновал 34-й день рождения. По случаю праздника его партнерша по шоу “Танці з зірками 2019“, актриса “Дизель шоу“ Виктория Булитко опубликовала трогательный и одновременно забавный пост в соцсети.

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Так, на своей странице в Instagram артистка разместила отрывок с комедийного ситкома “На троих“. В ролике Виктория в образе Мэрилин Монро исполняет песню “Happy birthday“. Кроме того, одному из актеров на видео Булитко “прикрепила“ фото именинника. Получилось очень забавно.

В описании к ролику артистка пожелала Дикусару побед во всех танцевальных проектах. Также звезда призналась, что очень рада, что они познакомились и перечислила все достоинства партнера по “Танцях з зірками“.

“Happy birthday, Mr. Dmitriy Dikusar!!! Я очень-очень рада, что жизнь связала нас в таком увлекательном приключении, как танцы. Ты настоящий мужчина: благородный, честный, трудолюбивый. Ты умеешь поддерживать и мотивировать, с тобой интересно проводить время, и с тобой я расту! Желаю всегда быть таким же восхитительным и обязательно реализовывать все свои гениальные идеи! Пусть любовь и удача всюду сопровождают, а люди, события и работа радуют и вдохновляют. И, конечно же, я желаю тебе побед во всех танцевальных конкурсах“, - написала Булитко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy birthday, Mr. Dmitriy Dikusar!!!🎉 ⠀ Я очень-очень рада, что жизнь связала нас в таком увлекательном приключении, как танцы 🥰 @dikusar_dmitriy, ты настоящий мужчина: благородный, честный, трудолюбивый. Ты умеешь поддерживать и мотивировать, с тобой интересно проводить время, и с тобой я расту! 💪🏻😍 Желаю всегда быть таким же восхитительным и обязательно реализовывать все свои гениальные идеи! Пусть любовь и удача всюду сопровождают, а люди, события и работа радуют и вдохновляют 🙏🏻 ⠀ И, конечно же, я желаю тебе побед во всех танцевальных конкурсах 😏🤪 ⠀ #викториябулитко #дмитрийдикусар #танціззірками @tanci1plus1 #дизельстудио #дизельшоу @dizelstudio

Допис, поширений ★ Виктория Булитко (@bulitka)

Напомним, ранее Виктория Булитко рассказала о своем возлюбленном.

 

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Теги: Танці з зірками 2019, Виктория Булитко, Дмитрий Дикусар
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Источник: Ivonа bigmir)net

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