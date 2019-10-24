Алина Астровская потеряла а в аэропорту документы и деньги.

"Паника!": Ведущая "Орла и решки" попала в экстремальную ситуацию instagram.com/alina_astrovskaya_

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Популярная телеведущая, путешественница Алина Астровская рассказала о ЧП во время путешествия. При пересадке в аэропорту в Бразилии девушка потеряла холдер с документами и крупную сумму денег. По словам, Алины, она оставила их в уборной, а когда вернулась - документов уже не было.

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Сегодня на пересадке я оставила в туалете холдер для документов...где были три паспорта, права, банковская карта, все деньги а размере 1000 $ и даже паспорт с прививками...ровно через пару минут я прибежала обратно в дамскую комнату и там было пусто...

Моё сердцебиение усилилось в сотни раз! Учитывая, что следующая посадка на рейс должна была случится через 30 минут...ыыыыыы👵🏻! - написала Алина.

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Путешественница рассказала, что ее коллеги, не зная ситуации, прошли паспортный контроль - и она осталась одна, пытаясь объяснить работникам аэропорта о своей пропаже.



Мои ребята не зная ситуации, прошли паспортный в следующий терминал и мы были друг от друга отрезаны!

Паника! Дурная такая паника началась ) особенно после того, как все работники аэропорта Бразилии, к которым я обращалась, говорили исключительно на португальском....🤦🏻‍♀️🙆🏻‍♀️😐

После моих игр в «крокодил» двое всё же сказали «Ааааа!» и повели меня за собой в lost and found...где достали пыльную коробку с очками, бутылкой воды, пакетом и спросили нет ли тут моего кошелька...

В ушах зазвенело! Я мысленно прошла все этапы восстановления документов, звонков в посольство, а впереди ещё две страны...как?! Как Карл?!

Запульсировали виски. Снова побежала в туалет проверить мусорки, а вдруг они забрали деньги и выбросили документы🙏🏻 Проверила. Ничего не нашла, - рассказала Алина.

К счастью, история закончилась хорошо - документы Островской нашлись.

Финал 🙌🏻

Каким-то чудом...в другом конце терминала документы нашлись 🙆🏻‍♀️ и плевать, что без денег! СпасибоСпасибоспасибоспасиииибооо!!!

А наш рейс задержали на три часа!!!!!🙈 Миракл блин! Вселенная ты идеальна! - написала Алина.

Ранее мы писали, что Алина Астровская подтвердила роман со своим коллегой.

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