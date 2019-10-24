Артистка записала видео, на котором пьет кокосовое молоко и танцует на пляже.

Каменских на островах станцевала в бикини под свою песню ivona.bigmir.net

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Популярная певица Настя Каменских необычно анонсировала премьеру своей песни Elefante, которая состоится сегодня, 25 октября. Артистка, которая отдыхает сейчас на островах с мужем продюсером и исполнителем Алексеем Потапенко, станцевала под мелодию новой песни. Настя выложила в Инстаграм видео, на котором появляется на берегу океана в черном бикини с кокосом в руке. Настя двигается в такт песне, демонстрируя пышные ягодицы.

Ранее мы писали, что Каменских рассказала о покорении Латинской Америки.

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