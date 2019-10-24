Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Каменских на островах станцевала в бикини под свою песню

Комментариев: 0
Артистка записала видео, на котором пьет кокосовое молоко и танцует на пляже.

Каменских на островах станцевала в бикини под свою песню
Каменских на островах станцевала в бикини под свою песню
ivona.bigmir.net

Читай также: “Иди на жизнь“: Тина Кароль выпустила новый жизнеутверждающий трек

Популярная певица Настя Каменских необычно анонсировала премьеру своей песни Elefante, которая состоится сегодня, 25 октября. Артистка, которая отдыхает сейчас на островах с мужем продюсером и исполнителем Алексеем Потапенко, станцевала под мелодию новой песни. Настя выложила в Инстаграм видео, на котором появляется на берегу океана в черном бикини с кокосом в руке. Настя двигается в такт песне, демонстрируя пышные ягодицы.

Ранее мы писали, что Каменских рассказала о покорении Латинской Америки. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, премьера клипа, танец, бикини
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь