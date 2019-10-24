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Похудевшая Оля Полякова раскрыла детали своей диеты

Комментариев: 1
Певица Оля Полякова показала фото в бикини и поделилась секретом похудения.
Похудевшая Оля Полякова раскрыла детали своей диеты
Похудевшая Оля Полякова раскрыла детали своей диеты
instagram.com/polyakovamusic

Популярная украинская исполнительница, актриса и судья проекта “Лига Смеха“ Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой после похудения.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала пляжное фото, на котором она запечатлена в черном бикини. А в описании к новому кадру Оля призналась, что похудела на 5 килограммов.

Кроме того, Полякова раскрыла секрет своей стройности. Певица заявила, что не употребляет молочные и мучные продукты, а в свободное время посещает тренировки.

“-5! Молочным и мучным продуктам -нет! Тренировкам и любви -Да!“, - написала Полякова.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала, на что тратит деньги.

 

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Теги: Оля Полякова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Котофунтик    25.10.2019, 10:04
Оценка:  0
Котофунтик
Таки уже не молодая худенькая тёлочка)))
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