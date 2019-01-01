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Санта Димпопулос рассекретила разницу в возрасте с мужем

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Экс-"ВИА Гра" Санта Димполулос рассказала, на сколько лет старше ее супруг.
Санта Димпопулос рассекретила разницу в возрасте с мужем
Санта Димпопулос рассекретила разницу в возрасте с мужем
instagram.com/santadimopulos/

Известная украинская певица, бывшая солистка группы “ВИА Гра“ и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос впервые прокомментировала большую разницу в возрасте с  мужем, совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко.

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Так, на своей странице в Instagram в разделе Stories артистка предложила всем желающим задать ей вопросы. Так, одна из подписчиц спросила у Санты, возможно ли будущее с мужчиной, который старше на 20 лет.

Димопулос ответила, что все возможно и призналась, что у нее с супругом разница в возрасте 18 лет. Но это не помешало им провести вместе 7 счастливых лет.

“Возможно все! Другой вопрос, подходит ли это вам. У нас с мужем разница 18 лет, мы уже 7 лет вместе и это самые счастливые времена в моей жизни. Поймите, каждому свое“, - ответила Санта.

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Напомним, ранее Санта Димопулос показала новое фото с дочкой, которой исполнился месяц.

 

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: Ivonа bigmir)net

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