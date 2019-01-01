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Вера Брежнева показала романтическую записку от супруга

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Певица Вера Брежнева показала любовное письмо от Константина Меладзе.
Вера Брежнева показала романтическую записку от супруга
Вера Брежнева показала романтическую записку от супруга
instagram.com/ververa

Популярная украинская исполнительница, актриса, экс-солистка “ВИА Гры“ Вера Брежнева в очередной раз доказала, что новости о ее разводе с Константином Меладзе - это всего лишь слухи.

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Так, на своей странице в Instagram в разделе Stories 37-летняя звезда опубликовала фото, где можно увидеть любовную записку. Артистка держит в руках конверт с открыткой, на которой написано “I love you“. Под признанием автор поставил букву “К“, которая намекает на имя супруга Брежневой, Константина.

Instagram Веры Брежневой
Instagram Веры Брежневой
скриншот

Напомним, что месяц назад в Сети появились первые сообщения о романе участницы “ВИА Гры“ Эрики Герцег и Константина Меладзе.

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Теги: Вера Брежнева, Константин Меладзе
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Источник: Ivonа bigmir)net

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