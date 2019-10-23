"Убью тебя!": Жена Бибера негодует из-за песни Селены Гомес?
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Похоже, страсти в любовном треугольнике канадского музыканта 25-летнего Джастина Бибера, его супруги 22-летней модели Хейли Болдуин и бывшей возлюбленной Бибера - горячей красотки Селены Гомес сильно накалились. По крайней мере так считают пользователи Сети. А толчком к новому обсуждению “звездной тройки“ стала премьера песни Селены Гомес, в которой она, будто бы, спела о страстных но токсичных отношениях с Бибером. Вчера 23 октября, Селена презентовала трек Lose You To Love Me, а уже сегодня выпустила клип на песню с похожей историей, которая называется Look At Her Now.
Поклонники звезд тут же сделали вывод, что обе композиции посвящены Джастину Биберу - и стали пристально следить за сториз его жены. И вот фолловеры “нашли, что искали“ - Хейли Бибер опубликовала в Инста-сториз заставку песни из своего плейлиста под названием I'll Kill You - то есть, “Я убью тебя!“. Конечно же, пользователи Сети решили, что эмоциональная фраза адресована не кому иному, как Гомес с ее “откровениями“.
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Подписчики Хейли рассыпались в комментариях:
Я не пытаюсь устраивать драму. Кроме того, я не из числа фанатов Селены, которые считают, что Хейли ее ненавидит. Однако очевидно, что пост Болдуин был опубликован сразу после запуска новой песни, - написали в Сети.
Селена выпустила честную песню, в которой явно намекает на отношения с Джастином Бибером. Буквально через несколько минут после этого Хейли публикует это фото в сторис. Аааа, что происходит, - отметили в Сети.
Некоторых сложившаяся ситуация даже вдохновила на создание забавных роликов и фотожаб.
me looking at hailey baldwin’s story after selena released lose you to love me pic.twitter.com/0KeiwNyQzZ— tati ♡ (@tatianx_) 23 октября 2019 г.
Wow hailey really tried it 🤡 some will say it's not about Selena, but come on she literally posted it 4 minutes after the mv drop. coincidence I think not #loseyoutoloveme pic.twitter.com/Uc5e0nqHG4— 💫QUEEN•♡•SELENA•♡•BACK💫 (@amandalemus499) 23 октября 2019 г.
После столь бурной реакции модель Хейли Болдуин решила опровергнуть слухи о том, что угрожала Гомес, и дала комментарий изданию Just Jared, назвав шумиху вокруг ее сториз - пустопорожними выдумками.
Пожалуйста, прекратите говорить эту ерунду. Это никакая не „реакция“. Не может быть никакой реакции. Это полная чушь, — эмоционально высказалась Хейли.
UPDATE: Hailey has responded to the rumors, saying “please stop with this nonsense...there is no “response“. this is complete BS.“ Fans think Hailey Bieber posted quite the pointed response to Selena Gomez after the release of Selena’s song “Lose You To Love Me.” Tap this pic in the LINK IN BIO to see... #HaileyBieber #SelenaGomez Photo: Getty
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Сама Селена пока никак не прокомментировала “скандал“, а по поводу своей лирической баллады ранее отметила, что она стала для нее знаковой, поскольку отразила всю боль от неудавшихся отношений и трудностей, через которые звезде пришлось пройти за последние несколько лет.
Напомним, что отношения Селены Гомес и Джастина Бибера длились с перерывами с 2011 по март 2018 года. Точной даты расставания пары нет. В сентябре 2018 Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин.
Ранее мы писали, что Селена Гомес выставила депрессивное фото.
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