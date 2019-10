Хейли Бибер опубликовала в своих Инста-сториз песню I'll Kill You - пользователи Сети уверены, что дело в новой песне ее соперницы Селены Гомес.

"Убью тебя!": Жена Бибера негодует из-за песни Селены Гомес? instagram.com/stories/justjared

Похоже, страсти в любовном треугольнике канадского музыканта 25-летнего Джастина Бибера, его супруги 22-летней модели Хейли Болдуин и бывшей возлюбленной Бибера - горячей красотки Селены Гомес сильно накалились. По крайней мере так считают пользователи Сети. А толчком к новому обсуждению “звездной тройки“ стала премьера песни Селены Гомес, в которой она, будто бы, спела о страстных но токсичных отношениях с Бибером. Вчера 23 октября, Селена презентовала трек Lose You To Love Me, а уже сегодня выпустила клип на песню с похожей историей, которая называется Look At Her Now.

Поклонники звезд тут же сделали вывод, что обе композиции посвящены Джастину Биберу - и стали пристально следить за сториз его жены. И вот фолловеры “нашли, что искали“ - Хейли Бибер опубликовала в Инста-сториз заставку песни из своего плейлиста под названием I'll Kill You - то есть, “Я убью тебя!“. Конечно же, пользователи Сети решили, что эмоциональная фраза адресована не кому иному, как Гомес с ее “откровениями“.

скриншот

Подписчики Хейли рассыпались в комментариях:

Я не пытаюсь устраивать драму. Кроме того, я не из числа фанатов Селены, которые считают, что Хейли ее ненавидит. Однако очевидно, что пост Болдуин был опубликован сразу после запуска новой песни, - написали в Сети.

Селена выпустила честную песню, в которой явно намекает на отношения с Джастином Бибером. Буквально через несколько минут после этого Хейли публикует это фото в сторис. Аааа, что происходит, - отметили в Сети.

Некоторых сложившаяся ситуация даже вдохновила на создание забавных роликов и фотожаб.

me looking at hailey baldwin’s story after selena released lose you to love me pic.twitter.com/0KeiwNyQzZ — tati ♡ (@tatianx_) 23 октября 2019 г.

Wow hailey really tried it 🤡 some will say it's not about Selena, but come on she literally posted it 4 minutes after the mv drop. coincidence I think not #loseyoutoloveme pic.twitter.com/Uc5e0nqHG4 — 💫QUEEN•♡•SELENA•♡•BACK💫 (@amandalemus499) 23 октября 2019 г.

После столь бурной реакции модель Хейли Болдуин решила опровергнуть слухи о том, что угрожала Гомес, и дала комментарий изданию Just Jared, назвав шумиху вокруг ее сториз - пустопорожними выдумками.

Пожалуйста, прекратите говорить эту ерунду. Это никакая не „реакция“. Не может быть никакой реакции. Это полная чушь, — эмоционально высказалась Хейли.

Сама Селена пока никак не прокомментировала “скандал“, а по поводу своей лирической баллады ранее отметила, что она стала для нее знаковой, поскольку отразила всю боль от неудавшихся отношений и трудностей, через которые звезде пришлось пройти за последние несколько лет.

Напомним, что отношения Селены Гомес и Джастина Бибера длились с перерывами с 2011 по март 2018 года. Точной даты расставания пары нет. В сентябре 2018 Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин.

