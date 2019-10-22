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53 года вместе: Кэтрин Зета-Джонс показала своих родителей

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Актриса Кэтрин Зета-Джонс опубликовала редкое фото с родителями и поздравила их с годовщиной свадьбы.
53 года вместе: Кэтрин Зета-Джонс показала своих родителей
53 года вместе: Кэтрин Зета-Джонс показала своих родителей
instagram.com/catherinezetajones

Известная британская актриса, супруга Майкла Дугласа, Кэтрин Зета-Джонс поделилась с подписчиками редкой фотографией из семейного архива. Звезда показала своих родителей.

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Так, по случаю 53-й годовщины свадьбы мамы Патриции и отца Дэвида артистка опубликовала их совместный кадр. На переднем плане фото мама актрисы в купальнике лежит на шезгонге у бассейна. Пляжный образ Патриция дополнила шляпой и солнцезащитными очками.

А на заднем плане можно увидеть папу Кэтрин. Он сидит на диване в белой футболке и шортах такого же цвета. В описании к снимку Зета-Джонс разместила трогательное поздравление.

“С годовщиной, мои замечательные родители. Посмотрите, как они отдыхают у бассейна после 53 лет брака. Люблю вас всем сердцем“, - написала актриса.

Ранее Кэтрин Зета-Джонс восхитила селфи без макияжа.

 

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Теги: Кэтрин Зета-Джонс
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Источник: Ivonа bigmir)net

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