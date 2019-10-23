Тина Кароль показала редкое фото с подросшим сыном Вениамином

Певица Тина Кароль опубликовала новый кадр с сыном, которому скоро исполнится 11 лет.

Популярная певица, Народная артистка Украины, актриса и ведущая проекта “Танці з зірками“ Тина Кароль поделилась с поклонниками редкой семейной фотографией.

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На фанатской странице исполнительницы в Instagram был опубликован кадр, на котором Тина запечатлена с сыном Вениамином. На снимке Тина позирует в обтягивающем черном наряде и с ярким макияжем, а мальчик одет в клетчатую рубашку. Судя по геолокации, селфи было снято во Львове.

В описании к фото приведены слова Тины, где она говорит, что сын очень похож на своего отца Евгения Огира. Отметим, что сыну Кароль 18 ноября исполнится 11 лет. Сейчас Вениамин учится в Великобритании.

“Он – копия папы! В характере, в поведении, в выборе одежды и еды. И лицо… Он растет и я вижу лицо своего мужа перед собой. Иногда щемит в сердце, сложно, но я горжусь и радуюсь. У него есть потенциал стать более взрослым раньше. И это неплохо. Мне нужна опора, он знает об этом. Я должна его подготавливать к жизни раньше, чем это делают детки в Украине. И я знаю, что он нормально возьмет на себя эту ответственность, потому что у него отец был таким“, - процитировали Кароль в публикации.

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, за что любит Юрия Горбунова.

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