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Меган Маркл оконфузилась на публике, нарушив королевский протокол - видео

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Герцогиня Сассекская снова нарушила протокол и попала в курьезную ситуацию.
Меган Маркл оконфузилась на публике, нарушив королевский протокол - видео
Меган Маркл оконфузилась на публике, нарушив королевский протокол - видео
GettyImages

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в очередной раз нарушила королевский протокол, из-за чего попала в курьезную ситуацию.

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Инцидент случился на открытии One World Summit в Лондоне. Во время мероприятия супруга принца Гарри поднялась на сцену, чтобы поздравить основательницу Всемирного форума молодежи One Young World Кейт Робертсон. 

Курьезное видео их встречи было опубликовано на Instagram-канале Timelessmagg. Так, в ролике можно увидеть, что герцогиня решила обнять Робертсон и уже протянула вперед руки для объятий. Но основательница фонда в соответствии с королевским протоколом пожала герцогине руку и сделала реверанс. После чего Маркл покачала головой и все же обняла женщину.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон обогнала Меган Маркл и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

 

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Теги: королевская семья Британии, курьезы, Меган Маркл
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Источник: korrespondent.net

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