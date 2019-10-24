Меган Маркл оконфузилась на публике, нарушив королевский протокол - видео

Герцогиня Сассекская снова нарушила протокол и попала в курьезную ситуацию.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в очередной раз нарушила королевский протокол, из-за чего попала в курьезную ситуацию.

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Инцидент случился на открытии One World Summit в Лондоне. Во время мероприятия супруга принца Гарри поднялась на сцену, чтобы поздравить основательницу Всемирного форума молодежи One Young World Кейт Робертсон.

Курьезное видео их встречи было опубликовано на Instagram-канале Timelessmagg. Так, в ролике можно увидеть, что герцогиня решила обнять Робертсон и уже протянула вперед руки для объятий. Но основательница фонда в соответствии с королевским протоколом пожала герцогине руку и сделала реверанс. После чего Маркл покачала головой и все же обняла женщину.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон обогнала Меган Маркл и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

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