Кэти Холмс засветилась на открытии флагмана Nordstrom в Нью-Йорке в экстремальном мини.

"Какие ноги": 40-летняя экс-супруга Тома Круза появилась на публике в пикантном наряде instagram.com/katieholmes212

Читай также: “Спокойная и уютная“: В Сети появилось фото Лорак без макияжа

Бывшая жена голливудского актера Тома Круза, а по совместительству экс-скромница “Фабрики грез“ 40-летняя актриса Кэти Холмс, похоже, раскрыла в себе “сексапильную кошечку“ и продолжает появляться на публике в откровенным и очень стильных нарядах. И они ей чертовски идут!

Так, на днях Кэти пришла на открытие флагмана Nordstrom в Нью-Йорке в наряде, которому бы позавидовала даже самая стильная парижанка. Кэти выбрала для выхода “маленькое черное платьице“ с асимметричной юбкой, которое с одной стороны полностью обнажило стройные ноги Холмс. Под платье звезда надела черные колготки в мелкую мушку и обула классически черные лодочки на каблуке. Образ сексуальной парижанки звезда дополнила ярко-красной помадой.

Похоже, расставание с бойфрендом Джейми Фоксом, с которым Кэти Холмс пробыла вместе несколько лет, пошло звезде на пользу - она великолепно выглядит и стала настоящей “It gerl“.

Ранее мы писали, что Кэти Холмс снялась в откровенной фотосессии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.