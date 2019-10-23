Певица забросала Сеть новыми отпускными фото, на которых у нее почти сполз купальник.

"Счастлива": Каменских позировала на берегу океана в спадающем бикини ivona.bigmir.net

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Певица Настя Каменских снова отправилась на отдых с супругом продюсером и исполнителем Алексеем Потапенко. В Инстаграм Настя выставила фото с берега океана - Каменских позирует на фоне деревянного домика с полуразрушенной крышей, который стоит у самой воды. Каменских на снимках широко улыбается и выглядит необычайно счастливой. Одета девушка в легкое платье бежевого цвета, под которым виден белый купальник. На нескольких фото артистка так низко наклоняется, что верх от купальника с трудом удерживает ее пышную грудь.

Только ты и природа ... тебе больше не нужно 🦎🌴🌞, - подписала снимок Каменских.

Ранее мы писали, что Настю Каменских заподозрили в беременности.

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