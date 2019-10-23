Даша Астафьева посетила встретилась с ирландской звездой смешанных единоборств UFC Конором Макгрегором.

"Вот это ему повезло": Даша Астафьева показала фото с с Конором Макгрегором instagram.com/da_astafieva/

Популярная украинская исполнительница, модель и актриса Даша Астафьева поделилась с подписчиками новой пикантной публикацией. Девушка разместила в Сети фото с известным спортсменом.

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Так, на своей странице в Instagram певица опубликовала фото со звездой смешанных единоборств UFC Конором Макгрегором. Астафьева посетила пресс-конференцию Макгрегора в Киеве. Мероприятие состоялось во вторник, 22 октября, в Champion Hall|Parimatch КВЦ “Парковый“. Именно там и был сделан совместный кадр звезд.

На фото Даша запечатлена в черном обтягивающем платье с вырезом на спине. Свой образ артистка дополнила черными туфлями на высоком каблуке и красными сережками. Девушка обняла Конора, а он показательно развел руки.

Подписчики Даши Астафьевой принялись активно комментировать снимки с Макгрегором.

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“Даже не знаю кому завидовать)“, “Лучше любой фотосессии“, “А мужик то какой довольный))“, “Конечно довольный с такой Девой стоит“, “Вот ему повезло“, “Похоже Конора дома ждет скандал)“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Астафьева показала шикарный look в экстравагантном костюме.

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