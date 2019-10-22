Звезда выставила в Сеть видео, на котором Сэм Асгари помогает ей делать сложные упражнения.

Бритни Спирс показала, как делает гимнастику вместе с любимым ivona.bigmir.net

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Американская певица 37-летняя Бритни Спирс, которая не так давно обнародовала отношения с 25-летним тренером Сэмом Асгари, показала яркое видео, в котором они появились вместе. Ролик Бритни опубликовала в Инстаграм.

В кадре она делает гимнастику около бассейна, а бойфренд помогает ей выполнять сложные упражнения. К слову, Бритни находится в отличной спортивной форме - на камеру она делает сальто и ходит на руках. Это далось Бритни нелегко - она не единожды вспоминала в интервью, как ей было сложно восстановиться после депрессий, употребления наркотиков и лечения в психиатрической клинике.

Похоже, выложив видео, звезда даже немножко хвастается - ей явно доставляет удовольствие показать подписчикам, с какой любовью и нежностью смотрит на нее Сэм и как бережно помогает в тренировке.

В описании к видео звезда отметила, что ролик приурочен к годовщине ее занятий гимнастикой.

Сегодня прошел ровно год с тех пор, как я занималась гимнастикой ... Такой прекрасный день, чтобы поиграть на свежем воздухе и потренироваться с моим другом! Как вы можете видеть, моя спина слишком деревянная во время моей ходьбы на руках! Он пытается облегчить меня, и он великолепен. Такой чудесный день!, - написала Бритни Спирс.

Поклонники похвалили видео и отметили в комментариях, что Бритни и Сэм - отличная пара. Пост также прокомментировал и сам юный избранник звезды.

Зажгла мое сердце, как 🔥, - прокомментировал пост Асгари.

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