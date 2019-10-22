Бритни Спирс показала, как делает гимнастику вместе с любимым
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Американская певица 37-летняя Бритни Спирс, которая не так давно обнародовала отношения с 25-летним тренером Сэмом Асгари, показала яркое видео, в котором они появились вместе. Ролик Бритни опубликовала в Инстаграм.
В кадре она делает гимнастику около бассейна, а бойфренд помогает ей выполнять сложные упражнения. К слову, Бритни находится в отличной спортивной форме - на камеру она делает сальто и ходит на руках. Это далось Бритни нелегко - она не единожды вспоминала в интервью, как ей было сложно восстановиться после депрессий, употребления наркотиков и лечения в психиатрической клинике.
Похоже, выложив видео, звезда даже немножко хвастается - ей явно доставляет удовольствие показать подписчикам, с какой любовью и нежностью смотрит на нее Сэм и как бережно помогает в тренировке.
В описании к видео звезда отметила, что ролик приурочен к годовщине ее занятий гимнастикой.
Сегодня прошел ровно год с тех пор, как я занималась гимнастикой ... Такой прекрасный день, чтобы поиграть на свежем воздухе и потренироваться с моим другом! Как вы можете видеть, моя спина слишком деревянная во время моей ходьбы на руках! Он пытается облегчить меня, и он великолепен. Такой чудесный день!, - написала Бритни Спирс.
It’s been exactly a year today since I’ve done gymnastics .... lol 🤸♀️Such a beautiful day to play outside and work up a sweat with the help of this mate !!! As you can see, my back is too stiff on my back walkovers !! He’s trying to loosen me up and he’s great !!! Such a fun day !!!! 🌷🌷🌷
Поклонники похвалили видео и отметили в комментариях, что Бритни и Сэм - отличная пара. Пост также прокомментировал и сам юный избранник звезды.
Зажгла мое сердце, как 🔥, - прокомментировал пост Асгари.
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