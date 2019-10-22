Анна Кошмал отпразновала 25-летие на съемочной площадке - фото

22 октября звезде сериала "Сваты" Анне Кошмал исполнилось 25 лет.

Во вторник, 22 октября, популярная украинская актриса, звезда сериалов “Сваты“, “Слуга народа“, “Село на мільйон“ и “Великі Вуйки“ Анна Кошмал отметила юбилей. Артистке исполнилось 25 лет.

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Праздничную вечеринку девушке пришлось отложить так, как в этот день она была на съемках нового сериала “Тень звезды“. Но это не помешало Анне собрать множество поздравлений от близких людей и поклонников в соцсетях. Так, на своей странице в Instagram Кошмал опубликовала фото, на котором она в красном платье и с ярким макияжем сидит на полу и отвечает на сообщения в телефоне. В описании к свежему кадру актриса поблагодарила всех за теплые пожелания.

“Сижу на съёмочной площадке и в свободную минутку принимаю поздравления. В такие дни я испытываю безграничную благодарность за всё, что у меня есть и за прекрасных людей, которые меня окружают и дарят мне свою любовь. Я ценю каждый звонок, сообщение, комментарий, улыбку, объятья и внимание, подаренные мне сегодня, вчера и завтра! Я счастлива жить с вами на одной планете! Как хорошо, что вы у меня есть! Эта Жизнь невероятно прекрасна и переполняет меня любовью!“, - поделилась эмоциями Анна.

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Кроме того, знаменитость не забыли поздравить с юбилеем и ее коллеги по сериалу “Тень звезды“. Кошмал разместила еще один снимок, на котором она с букетом белых роз позирует в компании актрис Екатерины Кузнецовой, Инны Капинос, Ольги Тумайкиной, актера Олега Москаленко и режиссера Станислава Рубенчика.

“С любимыми партнерами и нашим режиссером в свой день рождения“, - подписала фото именинница.

Напомним, ранее актриса Анна Кошмал впервые поделилась тайной своей свадьбы.