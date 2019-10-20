Теперь блондинка: Старшая дочь Ольги Сумской примеряла неожиданный образ

На съемках новой фотосессии Тоня Паперная стала короткостриженной блондинкой.

Украинская актриса театра и кино, получившая популярность в России, старшая дочь Ольги Сумской и супруга Владимира Яглыча, Антонина Паперная порадовала подписчиков кадрами с новой фотосессии.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена запечатлена в совершенно неожиданном амплуа. Девушка примеряла образ короткостриженной блондинки.Так, на снимках Паперная позирует в коротких джинсовых шортах, розовой майке и в парике.

Напомним, ранее Тоня Паперняя похвасталась яркой фотосессией с мамой и сестрой.

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