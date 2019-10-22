Турецкая звезда засветилась на новых фото с модным каре .

Актриса, сыгравшая Хюррем в "Великолепном веке", кардинально сменила имидж ivona.bigmir.net

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Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Роксолану-Хюррем в сериале “Золотой век“, кардинально сменила имидж. Звезду не так давно раскритиковали в Сети за неудачные последствия пластических операций - и Мерьем, видимо, сделал свои выводы. На этот раз для создания нового образа турецкая актриса не прибегала к пластикам и уколам красоты, а посетила парикмахера. В Инстаграм Мерьем добавила фото с новой прической.

В кадре Узерли, которую поклонники помнят исключительно с роскошными длинными волосами, появляется с модным каре. Звезда сидит на заднем сиденье авто, одетая в роскошное яркое платье-халат и высокие черные ботфорты. Наряд Мерьем удивительно гармонирует с ее новой прической - весь аутфит добавляет звезде свежести и сексуальности.

Также актриса выставила видео, на котором под музыку идет в том же наряде, широко улыбаясь.

Фото и видео турецкой звезды набрали множество лайков и позитивных комментариев.

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