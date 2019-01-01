Неожиданно: Алек Болдуин снял штаны в прямом эфире телешоу - видео

Голливудский актер Алек Болдуин принял участие в телешоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Известный голливудский актер и режиссер Алек Болдуин шокировал поклонников своим поступком на съемках известного телешоу. Артист в прямом эфире снял брюки.

Читай также: День рождения Эмилии Кларк: ТОП-5 лучших ролей актрисы

61-летняя знаменитость стал приглашенным гостем развлекательного телешоу Джимми Феллона The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Алек решил показать зрителям и гостям в студии, как он похудал за последние время. Актер поднялся с дивана и неожиданно снял штаны.

“Смотри, как я похудел! Ни одного лишнего килограмма. Штаны мне больше не подходят“, - сказал в прямом эфире Болдуин.

Читай также: “Танці з зірками 2019“: Участники шоу показали свои детские снимки

Смущенный ведущий Джимми Феллон подбежал к Алеку, чтобы прикрыть его в нижнем белье. Кроме того, Феллон заявил, что только что результаты похудения Болдуина увидел не только он, а и еще триста миллионов человек.

“Да, Алек, мы все заметили, как ты похудел. Все триста миллионов человек это заметили сейчас, уверяю тебя“, - пошутил ведущий.

Напомним, ранее Алек Болдуин и его беременная жена рассекретили пол будущего ребенка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.