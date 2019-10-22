Артистка выставила кадр со съемок клипа "Мы нарушаем".

Лорак засветила накачанный пресс на Сицилии ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которую в Сети недавно заподозрили в беременности, продемонстрировала поклонникам идеальный пресс. В Инстаграм Лорак выставила кадр со съемок видеоработы на песню “Мы нарушаем“. В кадре артистка стоит на дороге около авто напротив известного клипмейкера Алана Бадоева. Лорак одета в кроп-топ и короткую юбку-шорты, а сверху набросила темную рубашку. Наряд артистки подчеркивает ее рельефные мышцы живота.

Судя по отмеченное геолокации, съемки проходят на Сицилии.

Это будет красиво!

#МыНарушаем

#Скоро, - написала Лорак.

Подписчики похвалили пресс Лорак и отметили, что очень ждут премьеры видео.

Ранее мы писали, что Ани Лорак рассказала о начале романа с Егором Глебом.

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