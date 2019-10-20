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Софи Лорен вышла в свет в облегающем платье: Как сейчас выглядит 85-летняя актриса

Комментариев: 1
Легендарная итальянская актриса Софи Лорен получила престижную премию "Телец".
Софи Лорен вышла в свет в облегающем платье: Как сейчас выглядит 85-летняя актриса
Софи Лорен вышла в свет в облегающем платье: Как сейчас выглядит 85-летняя актриса
GettyImages

В воскресенье, 20 октября, известная итальянская актриса и модель, которая недавно отметила юбилей, Софи Лорен получила престижную европейскую премию в области культуры “Телец“. Церемония награждения прошла в столице Австриии, Вене. Статуэтку легендарная артистка получила из рук своего сына, дирижера Карло Понти-младшего.

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Для торжества 85-летняя Лорен выбрала облегающее длинное платье красного цвета в черный горошек и с пикантным декольте. Свой образ телезвезда дополнила черными туфлями, ожерельем и массивными серьгами. 

Ранее мы писали о секретах красоты итальянки Софи Лорен.

 

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Теги: Софи Лорен
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.10.2019, 16:49
Оценка:  0
гость
Старая вонючая 3,14зда.
Meritus    22.10.2019, 16:27
Оценка:  0
Meritus
Що робить старість з людиною. Це страшно. Це жах. Але Софія тримається.
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