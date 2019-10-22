Сама элегантность: Какой наряд выбрала Елена Зеленская на интронизацию императора Японии
Сегодня, 22 октября, в Японии состоялась церемония интронизации нового императора Нарухито. Торжество посетили представители 170 стран мира, в том числе и Украины. Так, в мероприятии приняли участие президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.
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Супруги прибыли на церемонию в элегантных и стильных нарядах. Елена вышла в свет в длинном желтом платье. Наряд был украшен пуговицами на манжетах и разрезом сзади. Свой роскошный образ первая леди Украины дополнила прозрачными перчатками, золотистым клатчем, желтой лентой в волосах и бежевыми туфлями. А Владимир появился на светском мероприятии в черном смокинге и белой жилетке с бабочкой.
Мала за честь бути присутньою на урочистій церемонії інтронізації Імператора Японії Нарухіто. Ця подія ознаменувала початок періоду Рейва в історії Японії. У перекладі з японської «Рейва» означає «Прекрасна гармонія», і саме цього я щиро зичу Імператорові та всій Японії. 🇺🇦🇯🇵
Президент та перша леді Олена взяли участь в інтронізації Імператора Нарухіто! #Зробимоцеразом #президентслуганароду #березень2019 #зениколаев #слуганарода народа #2e2019 #2019 #новийслуганароду #новыйпрезидент #Зеленский #зеленскиипрезидент #разом #володимирзеленський #95квартал #зеленскийпрезидент #зеленский #зеленскийпрезидент #украина #украина🇺🇦 #украинасегодня #зеленский #квартал95 .
Напомним, ранее в Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Владимира и Елены Зеленских.
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