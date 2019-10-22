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Сама элегантность: Какой наряд выбрала Елена Зеленская на интронизацию императора Японии

Комментариев: 0
Владимир и Елена Зеленские посетили торжественную церемонию интронизации императора Японии Нарухито.
Сама элегантность: Какой наряд выбрала Елена Зеленская на интронизацию императора Японии
GettyImages

Сегодня, 22 октября, в Японии состоялась церемония интронизации нового императора Нарухито. Торжество посетили представители 170 стран мира, в том числе и Украины. Так, в мероприятии приняли участие президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

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Супруги прибыли на церемонию в элегантных и стильных нарядах. Елена вышла в свет в длинном желтом платье. Наряд был украшен пуговицами на манжетах и разрезом сзади. Свой роскошный образ первая леди Украины дополнила прозрачными перчатками, золотистым клатчем, желтой лентой в волосах и бежевыми туфлями. А Владимир появился на светском мероприятии в черном смокинге и белой жилетке с бабочкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Президент та перша леді Олена взяли участь в інтронізації Імператора Нарухіто! #Зробимоцеразом #президентслуганароду #березень2019 #зениколаев #слуганарода народа #2e2019 #2019 #новийслуганароду #новыйпрезидент #Зеленский #зеленскиипрезидент #разом #володимирзеленський #95квартал #зеленскийпрезидент #зеленский #зеленскийпрезидент #украина #украина🇺🇦 #украинасегодня #зеленский #квартал95 .

Допис, поширений Zelenskiy Live (@ze_live)

Елена и Владимир Зеленские
Елена и Владимир Зеленские
GettyImages

Напомним, ранее в Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Владимира и Елены Зеленских.

 

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Теги: Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Япония
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  22.10.2019, 15:23
Оценка:  0
гость
Какой провинциальный жлоб или жлобиха пишет эту мерзопакость про то как одета женщина №1 ? Это жаба. Шоб она тебя удавила.
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