Сама элегантность: Какой наряд выбрала Елена Зеленская на интронизацию императора Японии

Владимир и Елена Зеленские посетили торжественную церемонию интронизации императора Японии Нарухито.

Сегодня, 22 октября, в Японии состоялась церемония интронизации нового императора Нарухито. Торжество посетили представители 170 стран мира, в том числе и Украины. Так, в мероприятии приняли участие президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

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Супруги прибыли на церемонию в элегантных и стильных нарядах. Елена вышла в свет в длинном желтом платье. Наряд был украшен пуговицами на манжетах и разрезом сзади. Свой роскошный образ первая леди Украины дополнила прозрачными перчатками, золотистым клатчем, желтой лентой в волосах и бежевыми туфлями. А Владимир появился на светском мероприятии в черном смокинге и белой жилетке с бабочкой.

Елена и Владимир Зеленские GettyImages

Напомним, ранее в Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Владимира и Елены Зеленских.

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