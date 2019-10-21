Редкое фото: Маша Ефросинина показала 15-летнюю дочь Нану
В воскресенье, 20 сентября, известная ведущая и актриса Маша Ефросинина поделилась с подписчиками радостной новостью. Звезда отправилась в долгожданный отпуск в Мексику.
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Вместе с артисткой в путешествие улетели ее муж, бизнесмен Тимур Хромаев и дочь Нана. Так, в аккаунте Ефросининой в Instagram появилось фото, которое было сделано в самолете. На снимке звездная мама и ее 15-летняя дочь запечатлены без макияжа. Они одеты в наряды бренда Еффросининой “Mashsh“. Отметим, что снимки с Наной - большая редкость в соцсетях ведущей так, как девочка не любит публичности.
В описании к редкому кадрому Маша рассказала, что делала во время перелета, который длился 18 часов. По словам звезды, в самолете она успела почитать, посмотреть фильмы, хорошо поспать и переодеться.
18 часов полёта могут быть весьма увлекательными, если : ⠀ ——• взять с собой книгу, в которой осталось дочитать 100 страниц! И с упоением узнать конец! ⠀ ——• хряпнуть 5мг. мелатонина и проспать 9 часов. После него нет вязкой сонливости, как после снотворного. ⠀ ——• Посмотреть фильмы, которые всегда откладывал на потом из-за отсутствия в них большого художественной смысла🤭 Мой полётный«улов» : «Long shot» — милая смешливая комедия в стиле американской мечты, с невозможно красивой Шарлиз Терон! И «Aftermath» с моим любимым Александром Скаасгардом и слезами-ми-ми-ми. ⠀ ——• Переодеться на борту в костюм @mashsh.wear и чувствовать себя как дома 😉 ⠀ ——• Сделать посадку в Мехико, чтобы высадить пассажиров и принять новых до Канкуна, и увидеть, как за 40 минут десятки человек вычищают гигантский самолёт до состояния блеск; как экипаж сменяется новыми пилотами и борт проводниками, и почувствовать, что теперь ты знаешь все инсайты:) Спасибо @turkishairlines за этот комфортный полёт и за то, что я могу писать и выкладывать этот пост, находясь в небе🙌🏻 #TurkishAirlines #TKMoments #WidenYourWorld
Ранее Маша Ефросинина призналась, что хочет обвенчаться с мужем после 16 лет брака.
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