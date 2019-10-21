Редкое фото: Маша Ефросинина показала 15-летнюю дочь Нану

Ведущая Маша Ефросинина вместе с мужем и дочкой отправилась в долгожданное путешествие в Мексику.

В воскресенье, 20 сентября, известная ведущая и актриса Маша Ефросинина поделилась с подписчиками радостной новостью. Звезда отправилась в долгожданный отпуск в Мексику.

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Вместе с артисткой в путешествие улетели ее муж, бизнесмен Тимур Хромаев и дочь Нана. Так, в аккаунте Ефросининой в Instagram появилось фото, которое было сделано в самолете. На снимке звездная мама и ее 15-летняя дочь запечатлены без макияжа. Они одеты в наряды бренда Еффросининой “Mashsh“. Отметим, что снимки с Наной - большая редкость в соцсетях ведущей так, как девочка не любит публичности.

В описании к редкому кадрому Маша рассказала, что делала во время перелета, который длился 18 часов. По словам звезды, в самолете она успела почитать, посмотреть фильмы, хорошо поспать и переодеться.

Ранее Маша Ефросинина призналась, что хочет обвенчаться с мужем после 16 лет брака.

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