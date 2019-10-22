Жена Гордона оригинально поздравила мужа с 52-летием и рождением седьмого ребенка

Жена Дмитрия Гордона, Алеся Бацман позрдравила супруга с днем рождения и опубликовала фото с новорожденной дочерью.

В понедельник, 21 октября, известный украинский журналист, ведущий и основатель интернет-издания “ГОРДОН“ Дмитрий Гордон отметил день рождения. Ему исполнилось 52 года.

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По случаю праздника супруга Дмитрия, главный редактор сайта “Гордон“ Алеся Бацман опубликовала трогательный семейный кадр. На своей странице в Facebook возлюбленная Дмитрия разместила фото, на котором она и именинник позируют возле детской коляски. Супруги играют с новорожденной дочерью Лианой, которая появилась на свет 9 октября. А на заднем фоне можно увидеть праздничные шарики.

Отметим, что для 35-летней Алеси Бацман - это третий ребенок. А вот Гордон стал отцом в седьмой раз. У Дмитрия есть четверо детей от брака с Еленой Сербиной.

“Дима, конечно, хотел бы подарок прямо на свой день рождения, но Лиана не стала ждать сегодняшнего дня и родилась 9 октября. Четвёртые Весы в семье. С днём рождения, мои любимые Весы!“, - подписала милое фото Бацман.

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