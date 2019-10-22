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"Ну ничего себе!": Кароль поразила пикантным кадром в кровати

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Артистка сфотографировалась в банном халате с полотенцем на голове.

"Ну ничего себе!": Кароль поразила пикантным кадром в кровати
ivona.bigmir.net

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Певица Тина Кароль, которая обожает дразнить фантазию поклонников откровенными нарядами, превзошла сама себя - и показала пикантное фото из постели. В Инстаграм Тины появился кадр, на котором она позирует, сидя на кровати в белом банном халате, слегка распахнутом на груди. Кароль сфотографировалась с полотенцем на голове. На лице артистки - легкий макияж без привычной красной помады, а на шее висит нежное украшение.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль Ph @kulakowskiy

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

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Подписчики Тины написали в комментариях, что поражены столь откровенным снимком. Правда, часть фолловеров отметили, что давно ждали чего-то такого.

  • Ну ничего себе😍
  • Это шикарно😻
  • 😳смайла с отпавший челюстью не нашла
  • Огонь 🔥
  • очень сильно безумно красивая❤️Я давно ждала подобное❤️ Шикарная😍
  • Ваууу💋💋💋Тина, роскошно❣️
  • Вауу 🔥 така домашня і чарівна😍❣️😘
  • Как же без красной помады красиво😻, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль прогулялась по Киеву в экстремальном мини.

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Теги: Тина Караль, халат, пикантное фото звезд, постель, ото звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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