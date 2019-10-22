"Ну ничего себе!": Кароль поразила пикантным кадром в кровати
Читай также: "Слишком милые фото": Потап поразил Сеть неожиданными кадрами
Певица Тина Кароль, которая обожает дразнить фантазию поклонников откровенными нарядами, превзошла сама себя - и показала пикантное фото из постели. В Инстаграм Тины появился кадр, на котором она позирует, сидя на кровати в белом банном халате, слегка распахнутом на груди. Кароль сфотографировалась с полотенцем на голове. На лице артистки - легкий макияж без привычной красной помады, а на шее висит нежное украшение.
Читай также: Тина Кароль появилась на публике в откровенном платье
Подписчики Тины написали в комментариях, что поражены столь откровенным снимком. Правда, часть фолловеров отметили, что давно ждали чего-то такого.
- Ну ничего себе😍
- Это шикарно😻
- 😳смайла с отпавший челюстью не нашла
- Огонь 🔥
- очень сильно безумно красивая❤️Я давно ждала подобное❤️ Шикарная😍
- Ваууу💋💋💋Тина, роскошно❣️
- Вауу 🔥 така домашня і чарівна😍❣️😘
- Как же без красной помады красиво😻, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Тина Кароль прогулялась по Киеву в экстремальном мини.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил