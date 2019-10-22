Артистка сфотографировалась в банном халате с полотенцем на голове.

"Ну ничего себе!": Кароль поразила пикантным кадром в кровати ivona.bigmir.net

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Певица Тина Кароль, которая обожает дразнить фантазию поклонников откровенными нарядами, превзошла сама себя - и показала пикантное фото из постели. В Инстаграм Тины появился кадр, на котором она позирует, сидя на кровати в белом банном халате, слегка распахнутом на груди. Кароль сфотографировалась с полотенцем на голове. На лице артистки - легкий макияж без привычной красной помады, а на шее висит нежное украшение.

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Подписчики Тины написали в комментариях, что поражены столь откровенным снимком. Правда, часть фолловеров отметили, что давно ждали чего-то такого.

Ну ничего себе😍

Это шикарно😻

😳смайла с отпавший челюстью не нашла

Огонь 🔥

очень сильно безумно красивая❤️Я давно ждала подобное❤️ Шикарная😍

Ваууу💋💋💋Тина, роскошно❣️

Вауу 🔥 така домашня і чарівна😍❣️😘

Как же без красной помады красиво😻, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль прогулялась по Киеву в экстремальном мини.

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