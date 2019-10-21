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Тодоренко забавно поздравила брата с Днем рождения и показала общее фото

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Ведущая написала поздравление, в котором вспомнила детские шалости.

Тодоренко забавно поздравила брата с Днем рождения и показала общее фото
Тодоренко забавно поздравила брата с Днем рождения и показала общее фото
ivona.bigmir.net

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Популярная ведущая и блогер Регина Тодоренко поздравила своего брата Кирилла, который живет в Одессе, с Днем рождения. В Инстаграм Регина выставила их общее фото, сделанное на море - они с Кириллом бегут по морским волнам. В тексте поздравления ведущая вспомнила забавные моменты из детства и пожелала брату всегда беречь в себе внутреннего ребенка.

@kirill_kovlash ❤️❤️❤️
Братец, в нашей жизни было столько болота, глиняных приключений, колорадских жуков, перекопанных огородов , сломанных машинок, несъеденых супов, выбитых зубов, что и вспоминать страшно 😆😆😁😁😆😄
Но это прекрасное время сделало нас такими , какие мы есть сейчас! Я желаю тебе беречь внутри себя того малыша, который строил «колёдец» и достигать самых крутых вершин ) твоя Сестра) ❤️❤️❤️, - написала Регина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#HB 2 U , @kirill_kovlash ❤️❤️❤️ Братец, в нашей жизни было столько болота, глиняных приключений, колорадских жуков, перекопанных огородов , сломанных машинок, несъеденых супов, выбитых зубов, что и вспоминать страшно 😆😆😁😁😆😄 Но это прекрасное время сделало нас такими , какие мы есть сейчас! Я желаю тебе беречь внутри себя того малыша, который строил «колёдец» и достигать самых крутых вершин ) твоя Сестра) ❤️❤️❤️

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

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Брат Регины тут же отреагировал на забавное поздравление:

@reginatodorenko Спасибооооо, Сестро)))
Но ты еще забыла про падение в подвал, сама знаешь кто в этом виновата😂, - ответил Кирилл.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко показала подписчикам своего двойника.

 

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Теги: Регина Тодоренко, семьи звезд, поздравление
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Источник: ivona.bigmir.net

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