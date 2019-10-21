Ведущая написала поздравление, в котором вспомнила детские шалости.

Тодоренко забавно поздравила брата с Днем рождения и показала общее фото ivona.bigmir.net

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Популярная ведущая и блогер Регина Тодоренко поздравила своего брата Кирилла, который живет в Одессе, с Днем рождения. В Инстаграм Регина выставила их общее фото, сделанное на море - они с Кириллом бегут по морским волнам. В тексте поздравления ведущая вспомнила забавные моменты из детства и пожелала брату всегда беречь в себе внутреннего ребенка.

@kirill_kovlash ❤️❤️❤️

Братец, в нашей жизни было столько болота, глиняных приключений, колорадских жуков, перекопанных огородов , сломанных машинок, несъеденых супов, выбитых зубов, что и вспоминать страшно 😆😆😁😁😆😄

Но это прекрасное время сделало нас такими , какие мы есть сейчас! Я желаю тебе беречь внутри себя того малыша, который строил «колёдец» и достигать самых крутых вершин ) твоя Сестра) ❤️❤️❤️, - написала Регина.

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Брат Регины тут же отреагировал на забавное поздравление:

@reginatodorenko Спасибооооо, Сестро)))

Но ты еще забыла про падение в подвал, сама знаешь кто в этом виновата😂, - ответил Кирилл.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко показала подписчикам своего двойника.

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