Артистка сфотографировалась со старшей дочерью Евой после концерта.

"Так на маму похожа": Лобода очаровала Сеть снимком с подросшей дочерью ivona.bigmir.net

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Певица Светлана Лобода очаровала Сеть снимком со старшей дочерью Евой. В Инстаграм артистка добавила фото, сделанное после концерта и отметила, что Ева всегда поддерживает ее во время выступлений. Светлана позирует в коротком черном платье с принтом “губками“, поверх которого наброшен кожаный плащ, а 8-летняя Ева одета в сине платье с блеском и плащ с крупными пуговицами.

Моя любовь поддерживает меня всегда ❤️

#послеконцерта, - написала Лобода.

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Поклонники Ло отметили, что девочка очень подросла и стала похожа на звездную маму.

Красавицы❤️ Евочка очень на вас похожа💋

Дочка красивая растет👍

Только на обложку журнала😍😍😍❤️

Самая лучшая поддержка 💕

Очень очень милые и красивые😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🔥🔥💖💖❤️💖❤️💖❤️😇😇😇🍍

Такие сладкие зайцы❤️❤️

Какая сладенькая девчушка😘

Безусловная самая реальная любовь❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода отпраздновала День рождения с Тиллем Линдеманном.

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