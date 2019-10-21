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"Так на маму похожа": Лобода очаровала Сеть снимком с подросшей дочерью

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Артистка сфотографировалась со старшей дочерью Евой после концерта.

"Так на маму похожа": Лобода очаровала Сеть снимком с подросшей дочерью
ivona.bigmir.net

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Певица Светлана Лобода очаровала Сеть снимком со старшей дочерью Евой. В Инстаграм артистка добавила фото, сделанное после концерта и отметила, что Ева всегда поддерживает ее во время выступлений. Светлана позирует в коротком черном платье с принтом “губками“, поверх которого наброшен кожаный плащ, а 8-летняя Ева одета в сине платье с блеском и плащ с крупными пуговицами.

Моя любовь поддерживает меня всегда ❤️
#послеконцерта, - написала Лобода.

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Поклонники Ло отметили, что девочка очень подросла и стала похожа на звездную маму.

  • Красавицы❤️ Евочка очень на вас похожа💋
  • Дочка красивая растет👍
  • Только на обложку журнала😍😍😍❤️
  • Самая лучшая поддержка 💕
  • Очень очень милые и красивые😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🔥🔥💖💖❤️💖❤️💖❤️😇😇😇🍍
  • Такие сладкие зайцы❤️❤️
  • Какая сладенькая девчушка😘
  • Безусловная самая реальная любовь❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода отпраздновала День рождения с Тиллем Линдеманном.

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Теги: Светлана Лобода, дети звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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