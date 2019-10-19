"Все напоказ": Полякова возмутила Сеть откровенным нарядом в опере

Подписчики напомнили Оле Поляковой, что в опере должен быть дресс-код .

"Все напоказ": Полякова появилась в опере в откровенном наряде instagram.com/polyakovamusic

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Певица Ольга Полякова, которая обожает эпатировать публику откровенными нарядами, демонстрируя свои длинные стройные ноги, нарвалась на критику в Сети. В Инстаграм артистка выставила фото из киевского оперного театра. Оля позирует в асимметричном сером платье - с одной стороны юбка наряда укорочена до экстремального мини, обнажая ноги артистки. Также платье декорировано прорезью на боку, в которую видна часть пресса звезды.

Сходила на балет! Балет есть! Невероятная пластика, за корой каторжный труд, потрясают! Катя @ekaterinakukhar_official ты живая сказочная фея, невероятная и легкая спасибо за приглашение! Это было прекрасно!❤️, - написала Полякова.

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Подписчики похвалили платье Оли, однако, отметили, что этот наряд не подходит для посещения оперного театра. Также в комментариях написали, что Полякова слишком похудела.

Уж больно худенькая 😂стала ...верните пару кг.

Вы бесподобны !👍

Оля, вы очень удачно одеваетесь! Школьники по вам могут анатомию изучать

🤷‍♀️Неужели сейчас пускают в таких откровенных платьях 🤔 Раньше был строгий дресс код

Оля отношусь со всем уважением, но платье не для театра - это факт.

Надо соблюдать рамки приличия , хождения в театр. Оля вы умная женщина это же не концерт Maruv это высокое искусство! Не делайте больше таких ошибок

Всё напоказ..., - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских потроллила Олю Полякову.

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