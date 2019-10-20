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"Родила в 15 лет?": Тодоренко добавила фото со своим "двойником"

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Регина Тодоренко нашла в Италии свою "дочку" и написала шуточный пост.

"Родила в 15 лет?": Тодоренко добавила фото со своим "двойником"
ivona.bigmir.net

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Популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко удивила поклонников новым постом в Инстаграм. Регина, которая в прошлом году впервые стала мамой, опубликовала снимок с длинноволосой русой девочкой, которая позирует спиной к камере. В описании к фото Тодоренко объяснила, что в Италии встретила ребенка, очень похожего на нее - и решила показать сходство так, чтобы родители девочки не были против. Также Регина пошутила, что, возможно, лет в 15 родила дочку, но не помнит об этом.

#итальянскаяДочь
Со Спины девочка очень напоминает меня 😆, правда?
Видели Бы вы ее спереди 🙈. Не бывает таких похожих людей, либо все мы - родственники на планете, либо когда-то в 15 лет, сама того не зная, я родила 😆.

Мне неудобно было фотографировать ребёнка , тк в Европе это не приветствуется законами и полицией. Надеюсь, со Спины вы увидите сходство 😜
Вы ведь наверняка встречали своего двойника,было такое? Как ощущения? - написала Тодоренко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#итальянскаяДочь Со Спины девочка очень напоминает меня 😆, правда? Видели Бы вы ее спереди 🙈. Не бывает таких похожих людей, либо все мы - родственники на планете, либо когда-то в 15 лет , сама того не зная, я родила 😆. Мне неудобно было фотографировать ребёнка , тк в Европе это не приветствуется законами и полицией. Надеюсь, со Спины вы увидите сходство 😜 Вы ведь наверняка встречали своего двойника,было такое? Как ощущения ? #регинатодоренко #рееинапутешественница #verona

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Ранее мы писали, что откровенное фото Регины Тодоренко раскритиковали в Сети.

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Теги: Регина Тодоренко, дети, двойники
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Источник: ivona.bigmir.net

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