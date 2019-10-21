"Как поменялась Маша": Певицу Марию Фокину не узнали в Сети
Читай также: Маша Фокина выходит замуж
Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская поделилась с подписчиками снимком со своей подругой, певицей и моделью Марией Фокиной, которая в 2018-м вышла замуж за американца и переехала в США. Фото появилось в Инстаграм Каминской. Девушки позируют за столиком в кафе с бокалами шампанского.
Моя Маша приехала 🥰😘❤️ @mashafokina ❤️ Годы идут , но как-то мимо нас 😂 Обожаю тебя ❤️ Доброе утро 😃☀️ пс: кошу лиловым глазом 😂, - подписала Каминская.
Читай также: Маша Фокина с Бадоевым и Лободой отдохнули в Италии и Испании
Подписчики Славы отметили, что Мария очень изменилась - и ее с трудом узнали на фото. Также фолловеры пошутили по поводу “доброго утро“ подруг, которое началось с шампанского.
- От былой Маши не осталось и намека 🤦♀️
- Хорошее утро,когда оно начинается с шампанского👏👍🍸
- Красивые девчули,украинки вообще самые красивые женщины в мире!!!
- Девушка похожа на Меган Фокс 😮😍🔥❤️🔥, - написали в Сети.
- Года идут а мы всё краше и краше😂🤪, - прокомментировала фото Маша Фокина.
Ранее мы писали, что Слава Каминская удивила Сеть снимком в свадебном платье.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил