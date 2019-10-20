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Даша Астафьева выставила фото с обнаженными ягодицами

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Певица показала откровенный кадр из недавней фотосессии.

Даша Астафьева выставила фото с обнаженными ягодицами
Даша Астафьева выставила фото с обнаженными ягодицами
ivona.bigmir.net

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Певица и фотомодель Даша Астафьева частенько балует поклонников откровенными фотосессиями. Так, недавно Даша показала серию фото с гипсовым бюстом, на которых она появилась в одном корсете и босоножках на высоком каблуке. Однако, как оказалось, самое "горячее" фото Даша приберегла на потом. В Инстаграм Астафьевой появился кадр все с той же гипсовой фигурой, но с нового ракурса. Даша позирует спиной к камере, демонстрируя практически обнаженные ягодицы в стрингах. Она тянется к бюсту и пытается его обнять.

Обнимаю так каждый вечер воскресенья ..., - подписала снимок Астафьева.

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Поклонники певицы отметили, что она горяча, как обычно, и пошутили, уточнив, почему "объятия" Дарьи распространяются только на воскресенье.

Ранее мы писали, что Дарья Квиткова позировала в одном белье на улице.

 

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Теги: Даша Астафьева, откровенные фото, корсет
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.10.2019, 13:01
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