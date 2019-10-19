"Очень горячая!": Злата Огневич взбудоражила Сеть постельным фото

Злата Огневич в образе балерины снялась в пикантной фотосессии.

Известная украинская исполнительница, ведущая и участница “Евровидения 2013“ Злата Огневич удивила поклонников весьма откровенной публикацией в соцсети.

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На своей странице в Instagram 33-летняя артистка показала кадр с пикантной фотосессии. На снимке Злата предстала в образе балерины. Она запечатлена в белоснежном белье и пуантах, лежа в постели.

В описании к горячему кадру Огневич отметила фотографа Елену Доброву и пожелала подписчикам спокойной ночи.

“Це було незабутньо... Всім добраніч“, - написала певица.

Подписчики Златы принялись активно комментировать откровенную фотографию звезды.

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“Очень сексуально“, “Така Класна“, “Ухты, какая фотка! Чем-то напомнила давние времена первых песен и выступлений“, “Красивая фото, фотограф молодчина“, “Така гарна“, “Після таких фото може бути тільки безсоння, а не солодкі сни“, “Солодких снів,красуне!!!“, “Неймовірна“, “Очень горячая“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Злата Огневич показала редкое фото с главным мужчиной своей жизни.

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