"Очень горячая!": Злата Огневич взбудоражила Сеть постельным фото
Известная украинская исполнительница, ведущая и участница “Евровидения 2013“ Злата Огневич удивила поклонников весьма откровенной публикацией в соцсети.
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На своей странице в Instagram 33-летняя артистка показала кадр с пикантной фотосессии. На снимке Злата предстала в образе балерины. Она запечатлена в белоснежном белье и пуантах, лежа в постели.
В описании к горячему кадру Огневич отметила фотографа Елену Доброву и пожелала подписчикам спокойной ночи.
“Це було незабутньо... Всім добраніч“, - написала певица.
Подписчики Златы принялись активно комментировать откровенную фотографию звезды.
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“Очень сексуально“, “Така Класна“, “Ухты, какая фотка! Чем-то напомнила давние времена первых песен и выступлений“, “Красивая фото, фотограф молодчина“, “Така гарна“, “Після таких фото може бути тільки безсоння, а не солодкі сни“, “Солодких снів,красуне!!!“, “Неймовірна“, “Очень горячая“, - пишут пользователи Сети.
Ранее Злата Огневич показала редкое фото с главным мужчиной своей жизни.
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