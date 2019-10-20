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Семейное фото: Влад Яма встретился с тетей из Бразилии

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Хореограф Влад Яма опубликовал новое фото с родителями и тетей.
Семейное фото: Влад Яма встретился с тетей из Бразилии
Семейное фото: Влад Яма встретился с тетей из Бразилии
instagram.com/vladyama_official/

Известный украинский хореограф, судья проекта “Танці з зірками 2019“ Влад Яма поделился с поклонниками новой семейной фотографией. На днях танцор посетил родной город Запорожье и встретился с родителями.

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Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал снимок, на котором позирует в компании своего отца Николая Петровича, мамы Любови Николаевны и тети из Бразилии, имя которой Влад не назвал.

“Заехал к любимым родителям, а заодно и увидел тётушку из Бразилии“, - подписал кадр Влад Яма.

Напомним, ранее Влад Яма показал пикантное фото в латексе.

 

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Теги: Влад Яма
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Антибес    21.10.2019, 10:25
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Антибес
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