Семейное фото: Влад Яма встретился с тетей из Бразилии

Хореограф Влад Яма опубликовал новое фото с родителями и тетей.

Известный украинский хореограф, судья проекта “Танці з зірками 2019“ Влад Яма поделился с поклонниками новой семейной фотографией. На днях танцор посетил родной город Запорожье и встретился с родителями.

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Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал снимок, на котором позирует в компании своего отца Николая Петровича, мамы Любови Николаевны и тети из Бразилии, имя которой Влад не назвал.

“Заехал к любимым родителям, а заодно и увидел тётушку из Бразилии“, - подписал кадр Влад Яма.

Напомним, ранее Влад Яма показал пикантное фото в латексе.

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