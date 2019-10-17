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"Королева Хэллоуина": Кристина Агилера показала детское фото в неожиданном образе

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Певица Кристина Агилера опубликовала архивное фото, на котором ее совсем не узнать.
"Королева Хэллоуина": Кристина Агилера показала детское фото в неожиданном образе
"Королева Хэллоуина": Кристина Агилера показала детское фото в неожиданном образе
instagram.com/xtina

Известная  американская певица, танцовщица, актриса и продюсер Кристина Агилера порадовала поклонников новой публикацией. Звезда опубликовала снимки из семейного архива.

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Так, на своей странице в Instagram артистка разместила детские фотографии, которые были сделаны во время празднования Хэллоуина. На кадрах юная Кристина запечатлена в в черном блестящем наряде. Девочка одета в свитер, длинную юбку и большую шляпу. Свой образ будущая звезда дополнила необычными бусы и ярким макияжем.

Я всегда любила одеваться, и я явно никогда не стеснялась делать большие прически! Всегда была королевой Хэллоуина“, - подписала архивные фото Агилера.

Кристина Агилера с мужем и детьми посетила премьеру фильма “Семейка Аддамс“.

 

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Теги: Кристина Агилера
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Источник: Ivonа bigmir)net

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