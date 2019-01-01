В создании альбома принимало участие большое количество приглашенных артистов.

O.TORVALD презентовали новый альбом Diller Kaifu Пресс-служба

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Еще год назад группа анонсировал выход нового альбома на октябрь 2019 года. Сегодня они представляют новый, седьмой альбом - "Diller Kaifu".

В 2018 году O.TORVALD взяли летний творческий отпуск, не давали концертов и интервью. Некоторые даже считали, что группе пришел конец. Однако, в апреле 2019 они - без предупреждения - представляют сразу две новые видеоработы на треки "Два Ноль Один Восем" и "Наружу".

Пресс-служба

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И в этот же день поклонники группы узнают, что новым барабанщиком становится не парень, а необычная девушка Hebi. С этого и начинается история "Diller Kaifu".

Летом O.TORVALD убегают от будничной рутины в загородный дом, где всей командой живут и работают над альбомом. Этот проект получил название Summer Sabbatical. Во время пребывания в доме было написано несколько демо, которые позже вошли в альбом, а также полноценные треки "Где-то не здесь" и "Не спи" совместно с Dj Tapolsky и VOVKing.

Пресс-служба

Новый альбом - это революция характера, протест против парадов лжи и бреда, в то же самое время, это искренность души и открытость сердца. Так пришла идея создания двух частей альбома.

Первая часть альбома Diller Kaifu - крик. Призыв биться. Оставаться верным себе. Музыка нервная, на грани дозволенного, возвращение к истокам рок-н-ролла.

Пресс-служба

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Вторая часть - глубокий вдох и выдох. Она более легкая, смесь драйва и кайфа. Наслаждение музыкой и жизнью, какая она есть.

В создании альбома принимало участие большое количество приглашенных артистов и, по совместительству, друзей группы.

Теперь у тебя есть личный Diller Kaifu!

Концертная презентация нового альбома состоится 28 ноября в Харькове, 29-го в Днепре, 5 декабря в Киеве и 14-го во Львове.

Слушать альбом:

DILLER KAIFU I

DILLER KAIFU II

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