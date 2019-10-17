Александра Кучеренко выставила фото из Нацоперы и отметила, что постановка в Киеве ей понравилась больше, чем в Париже.

Жена Комарова очаровала Сеть ярким нарядом и сделала неожиданное признание ivona.bigmir.net

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Супруга популярного телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова модель и телеведущая Александра Кучеренко очаровала поклонников ярким нарядом. В Инстаграм девушка добавила фото, сделанное в Национальной опере Украины. Она позирует в приталенном расклешенном платье до колен - черный наряд украшен бело-красной аппликацией. В посте Александра отметила, что новая программы оперного в Киеве впечатлила ее больше, чем недавняя постановка в Париже.

Вчера была в нашем Оперном, а неделю назад - в Парижском. Спросите, где мне понравилось больше?) У нас😉 Опера Гарнье, конечно, несравненно красива. Но вот современная балетная постановка, которую я видела там..🙄 То ли дело фестиваль #balletopenspace, который сейчас проходит в Киеве! И даже ехать никуда не нужно - лучшие танцоры мира на сцене нашего театра! Спасибо @stoianov_aleksandr и @ekaterinakukhar_official за организацию и приглашение. Получила настоящее наслаждение и вдохновение. И поняла, что очень соскучилась по искусству танца...❤️, - написала Александра.

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Подписчики Александры пришли в восторг от фото и похвалили яркий наряд девушки.

Платье просто ВАУуу ))) пускай девушки берут пример😂

Яка ж ви гарна

Господи, какая изысканная, утонченная красавица!

Ну, нельзя быть не красивой такой!!!!!😆

Очень красивое платье)))) вам очень идет))), - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко очаровала Сеть образом парижанки.

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