Светлана Лобода заинтриговала фанов снимком с неизвестным мужчиной

Певица Светлана Лобода опубликовала новое фото с таинственным возлюбленным.

Эпатажная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода (LOBODA) удивила поклонников новой публикацией в соцсети. Звезда показала кадр с загадочным мужчиной.

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Так, на своей странице в Instagram 37-летняя артистка опубликовала фото, на котором она прижимается к груди таинственному парню, лица которого на снимке не видно. Кроме того, в кадре Лобода появилась в интересном образе. Звезда сделала кудряшки и одела весьма откровенный топ пудрового оттенка.

“Кто ты?“, - подписала фото певица.

Подписчики Светланы решили в комментариях отгадать, с кем же позирует исполнительница.

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“Леша Свик“, “А кто я?“, “Макс Барских?“, “Свик?“, “Теперь нам тоже интересно“, “Человек , который безумно ждёт выхода альбома“, “Тилль Линдеманн“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала, как выглядит без макияжа.

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