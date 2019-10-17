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Светлана Лобода заинтриговала фанов снимком с неизвестным мужчиной

Комментариев: 2
Певица Светлана Лобода опубликовала новое фото с таинственным возлюбленным.
Светлана Лобода заинтриговала фанов снимком с неизвестным мужчиной
Светлана Лобода заинтриговала фанов снимком с неизвестным мужчиной
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода (LOBODA) удивила поклонников новой публикацией в соцсети. Звезда показала кадр с загадочным мужчиной.

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Так, на своей странице в Instagram 37-летняя артистка опубликовала фото, на котором она прижимается к груди таинственному парню, лица которого на снимке не видно. Кроме того, в кадре Лобода появилась в интересном образе. Звезда сделала кудряшки и одела весьма откровенный топ пудрового оттенка.

“Кто ты?“, - подписала фото певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🙈кто ты?)

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Подписчики Светланы решили в комментариях отгадать, с кем же позирует исполнительница.

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“Леша Свик“, “А кто я?“, “Макс Барских?“, “Свик?“, “Теперь нам тоже интересно“, “Человек , который безумно ждёт выхода альбома“, “Тилль Линдеманн“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала, как выглядит без макияжа.

 

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.10.2019, 11:05
Оценка:  0
гость
Еб..ная кацапская пропаганда использует эту потаскуху как Троянскую кобылу, типа: "Вот видите, мыжабратья, нашидедываевале, адинарод"
ХОРОШИЙ РЫСИЯНИН - МЕРТВЫЙ РЫСИЯНИН
SEMPENTY    18.10.2019, 09:59
Оценка:  0
SEMPENTY
Главное о себе напомнить... а что за хрен-неважно...
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