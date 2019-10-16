Артистка снялась в платье бельевого стиля с распущенными волосами.

"Образ - пушка": Лорак поразила поклонников откровенным нарядом в новом клипе ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которую недавно в Сети заподозрили в беременности, поразила поклонников откровенным образом. В Инстаграм артистка добавила кадры, которые, судя по всему, будут в клипе на песню “Обещаю“, которую Лорак недавно презентовала. Певица появляется в кадре в белом платье с глубоким декольте и высоким разрезом, полностью обнажающим одну ногу. Артистка позирует с ярким макияжем и расчесанными на прямой пробор волосами.

#Обещаю ❤️, - подписала публикацию Лорак.

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Поклонники артистки оставили множество комментариев к видео, в которых отметили, что образ артистки им очень понравился.

ОБРАЗ ПРОСТО ПУШКА🎶❤ САМАЯ ЛУЧШАЯ 😍😍❤

Какая же вы элегантная❤️ Настоящая Дива. А песня обещаю прям в душу. Надеюсь он навсегда будет вашим восьмым чудом😍🙏🏼

Вау!😻 Вы прекрасна и песня очень хорошая ❤️

Урааааа . Я очень жду 💋💋. Каролин , Спасибо вам большое за эту песню . В ней я нашла себя . Я эту песню очень сильно почувствовала ❤️. Спасибо большое ❤️❤️❤️

Какая красивая!😍😍😍 Глаз не оторвать!

Безумно ждём этот великолепный клип

Нежность😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак засветила стройные ножки в откровенном платье.

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