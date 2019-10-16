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"Образ - пушка": Лорак поразила поклонников откровенным нарядом в новом клипе

Комментариев: 4
Артистка снялась в платье бельевого стиля с распущенными волосами.

"Образ - пушка": Лорак поразила поклонников откровенным нарядом в новом клипе
ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которую недавно в Сети заподозрили в беременности, поразила поклонников откровенным образом. В Инстаграм артистка добавила кадры, которые, судя по всему, будут в клипе на песню “Обещаю“, которую Лорак недавно презентовала. Певица появляется в кадре в белом платье с глубоким декольте и высоким разрезом, полностью обнажающим одну ногу. Артистка позирует с ярким макияжем и расчесанными на прямой пробор волосами.

#Обещаю ❤️, - подписала публикацию Лорак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Обещаю ❤️

Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

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Поклонники артистки оставили множество комментариев к видео, в которых отметили, что образ артистки им очень понравился.

  • ОБРАЗ ПРОСТО ПУШКА🎶❤ САМАЯ ЛУЧШАЯ 😍😍❤
  • Какая же вы элегантная❤️ Настоящая Дива. А песня обещаю прям в душу. Надеюсь он навсегда будет вашим восьмым чудом😍🙏🏼
  • Вау!😻 Вы прекрасна и песня очень хорошая ❤️
  • Урааааа . Я очень жду 💋💋. Каролин , Спасибо вам большое за эту песню . В ней я нашла себя . Я эту песню очень сильно почувствовала ❤️. Спасибо большое ❤️❤️❤️
  • Какая красивая!😍😍😍 Глаз не оторвать!
  • Безумно ждём этот великолепный клип
  • Нежность😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак засветила стройные ножки в откровенном платье. 

 

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Теги: Ани Лорак, наряды ани Лорак, клип
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (4)
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Осталось 600 символов
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pусский  (аноним)  17.10.2019, 15:06
Оценка:  0
pусский
А почему пишешь на русском, 14:52, а не на мове? Ты в школе хуёво учился, украинский педриот!
гость  (аноним)  17.10.2019, 14:52
Оценка:  0
гость
Ха-ха-ха-а-а-а!!!
Намедни, кацапские выблядки подняли скулеж, что в Украине идет тотальная украинизация школьного образования.
Вот мрази, паскуды, падаль
гость  (аноним)  17.10.2019, 14:47
Оценка:  0
гость
Для перформанса, перед курами новосибирской птицефабрики, сойдет
гость  (аноним)  17.10.2019, 14:12
Оценка:  +1
гость
Пизды не видно.
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