Кендалл Дженнер снялась в откровенных образах в рекламе Valentino
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Одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире, младшая сестра Ким Кардашьян, 23-летняя Кендалл Дженнер снялась в яркой рекламе модного бренда Valentino. Видео появилось в Инстаграм Кендалл. В кадре девушка позирует в нарядах бренда, дополненных сумочками от Valentino.
Кендалл едет в автобусе, принимая соблазнительные позы. Так, в рекламе девушка примеряла ярко-фиолетовое платье с оборками и прозрачными рукавами, а также наряд мятного цвета с бахромой.
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За несколько час в сети ролик просмотрели более 300 тыс. раз.
К слову, на днях Кендалл Дженнер снялась в необычной рекламе бренда одежды Reserved - она появилась в рекламном ролике топлес, а также примерила образ русалки.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян забросала Сеть снимками в белье своего бренда.
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