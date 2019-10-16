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Кендалл Дженнер снялась в откровенных образах в рекламе Valentino

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Модель появилась в кадре в коротких платьях, принимая сексуальные позы.

Кендалл Дженнер снялась в откровенных образах в рекламе Valentino
Кендалл Дженнер снялась в откровенных образах в рекламе Valentino
ivona.bigmir.net

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Одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире, младшая сестра Ким Кардашьян, 23-летняя Кендалл Дженнер снялась в яркой рекламе модного бренда Valentino. Видео появилось в Инстаграм Кендалл. В кадре девушка позирует в нарядах бренда, дополненных сумочками от Valentino.

Кендалл едет в автобусе, принимая соблазнительные позы. Так, в рекламе девушка примеряла ярко-фиолетовое платье с оборками и прозрачными рукавами, а также наряд мятного цвета с бахромой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

downtown LA with @maisonvalentino by @inezandvinoodh #ad

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

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За несколько час в сети ролик просмотрели более 300 тыс. раз.

К слову, на днях Кендалл Дженнер снялась в необычной рекламе бренда одежды Reserved - она появилась в рекламном ролике топлес, а также примерила образ русалки.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян забросала Сеть снимками в белье своего бренда.

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Теги: Кендалл Дженнер, реклама, мода, платье, Valentino
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Источник: ivona.bigmir.net

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